El Cómic: Te dejo ganar

El álbum Geronimo El Apache (1999), de Jean Giraud, es el vigésimo sexto de la serie Blueberry. Este álbum comienza con John Clum, propietario del periódico Tombstone Epitaph, que es raptado por lo que parecen ser mejicanos, pero que finalmente resultan ser apaches disfrazados. Su misión es llevarle hasta el gran jefe Gerónimo, que quiere utilizar a John Clum y a su periódico como mediadores. La llegada del invierno es un problema para la supervivencia de su pueblo, por lo que solicita la capitulación ante el General Cook. Para ello, necesita que John Clum publique la noticia en el periódico. Gerónimo asegura saber quiénes son los responsables de los asesinatos de la escolta del convoy: los Clanton.

En Tombstone, los políticos y las personalidades piden responsabilidades a Wyatt como representante de la Ley. Todos ellos están obcecados con la amenaza apache, pero Earp no quiere desatar una guerra sin estar totalmente convencido de la culpabilidad de los indios. Aquí se mueven intereses mucho mayores que el asesinato de unos pocos hombres. Ese odio irracional les llevaría a una crisis económica tremenda, que solamente beneficiaría al responsable del robo de la plata del convoy: Strawfield.

Junto a Strawfield está Johnny Ringo, su guardaespaldas. Establecida esta sociedad entre Strawfield y los ganaderos, se fragua una trampa para eliminar a los Earp. El plan consiste en atraerlos al rancho de OK Corral. Aunque ya se conozcan los hechos históricos, Giraud sabe imprimir la sensación de incertidumbre.

Por otro lado, tenemos la continuación del relato de Blueberry, cuyo protagonista, en esta ocasión, es Gerónimo, el histórico jefe Apache que se reúne con Blueberry. Dicha reunión no es pacífica, ya que Blueberry se abalanza sobre él, comenzando una pelea a puñetazos. Blueberry se mantiene con vida porque Gerónimo está convencido de que debe cumplir algún destino al que está predestinado. El chamán no está de acuerdo, pero, justamente en esos momentos, hace acto de presencia un grupo de soldados dirigidos por el General Noonan, el oficial al mando del Fuerte Mescalero, el lugar al que se dirigían. Con la ayuda de Mickey Free, el reconocido cazador de indios, desarticulan el campamento y rescatan a todos los prisioneros, entre ellos al reverendo Younger.

Tras finalizar la contienda, Noonan ordena eliminar a los indios heridos, para evitar retrasos en la marcha. Blueberry es víctima de difamaciones por parte del reverendo, que pedía una escabechina sobre los indios, incluido un largo camino a pie junto a la diligencia.

En su primera noche en el fuerte, Blueberry refuerza sus lazos de amistad con Fowley, otro aficionado a la bebida como él. Vemos a un Blueberry tan afectado que utiliza como vía de escape la ingesta excesiva y constante de alcohol. Se topa con Potter y no duda ni un momento en liarse a mamporros con él.

La pelea atrae la atención de todo el mundo, también la del General Noonan que intenta detenerla y se lleva un buen derechazo. Blueberry da con sus huesos en el calabozo junto a los indios. Allí, se vuelve a encontrar con Gerónimo, que le estaba esperando...

Billy Parker, el ayudante de Campbell, se dedica a adornar literariamente los relatos de Blueberry. Este jovencito de ciudad no está muy a gusto en el Salvaje Oeste, pero poco a poco se va acomodando, gracias muy especialmente a la joven Dolly, que le descubre la bebida, el tabaco, y el juego. Su afecto hacia Dolly va creciendo, por lo que se intuye una historia de amor.

El problema surge cuando tiene que vérselas con un ex novio de la muchacha, Flap el guapo, indultado por la necesidad de más espacio en la cárcel. Se trata de un rudo vaquero que no duda en liarse a puñetazos con el chaval. El chico no lo hace nada mal, pero por culpa de su jefe las cosas se tuercen.

Por otro lado, tenemos a Dorée, la cual deja su faceta de cuidadora de Blueberry para reanudar su trabajo sobre el escenario, deleitándonos con una actuación mientras se produce la partida triunfal de Billy.

En 2015, el cantante mexicano Jesús Adrián Romero homenajea los sucesos históricos narrados en este álbum en su canción Te dejo ganar, cuya letra habla sobre el Monumento a la Capitulación, erigido en honor a Gerónimo.

