Colombinas ya tiene a los Cuadri y ahora espera el sí de José Tomás

La presencia de una corrida de Cuadri, dieciséis años después de su última presencia, se convierte en uno de los platos fuertes por los que la actual empresa de la Merced apuesta para la presente temporada. Eso junto a la pretendida presencia de José Tomás, son argumentos certeros para darle un carácter diferente a la feria del 2019.

Preguntado por tales circunstancias, el empresario Carlos Pereda no ha querido confirmar ni desmentir esa circunstancia en cuanto al retorno de los toros triguereños al albero mercedario. “Aún es pronto para confirmar nada porque ahí andamos trabajando con muchas variables y no quiero entrar en cuanto a si los Cuadri van a estar o no, porque tenemos que dejar pasar el tiempo de cada cosa vaya encajando en su lugar. Por otro lado no voy a negar que la ganadería de Cuadri es algo apetecible en ciertos momentos y por otro lado, teniendo en liza a un torero también triguereño como es David de Miranda, todo puede ir tomando una forma muy interesante de cara al espectador”, admitió Carlos Pereda.

Torrealta parece ser otro hierro definitivo en en la agenda de las Colombinas 2019

Así que aunque la empresa no se decante por darlo como cierto, hay argumentos sobrados para anunciar que en Comeuñas hay señalada una corrida con el mítico hierro triguereño esperando a que llegue agosto y su cita con Huelva, algo que seguramente va a ser bien acogido por la afición de esta ciudad. Los Cuadri, que este año vuelven a Madrid después de su intencionada ausencia el pasado año, siempre marcaron con interés cualquiera de esas ferias en las que estuvieron anunciados. Su última comparecencia se produjo el 4 de agosto de 2003, en una feria marcada por una tremenda ola de calor. Fue una tarde en la que hicieron el paseíllo Dávila Miura, el mañico Jesús Millán y Manuel Jesús El Cid.

Sí admitió en cambio Carlos Pereda que por parte de la empresa de Huelva se ha contactado ya con el entorno de José Tomás para mostrar el interés de que Huelva pueda volver a contar en la agenda. De hecho, la presencia del torero de Galapagar define muchas cosas en torno a la feria, tanto es así que la empresa maneja dos planes respecto a la misma. “Ahora mismo tenemos que contemplar dos opciones respecto al abono. Mantenernos como estamos con esos mimbres que proporcionan las dos corridas de toros, la novillada picada y los rejones, o incrementar una corrida de toros en sustitución de la novillada picada. Todo está por definir y ya veremos. Está claro que este año hay cosas que pueden cambiar. Por si acaso también hay vista una novillada en el campo para lo que se tenga que decidir”, aclaró el empresario.

Por otro lado, tampoco tuvo inconveniente en confirmar que otro de los hierros presentes en la futura feria será el de Torrealta, cosa que se antoja de justicia en virtud del rendimiento que la divisa gaditana ha aportado en sus dos únicas comparecencias, entre lo que se cuenta un toro indultado. En cuanto a la tercera corrida de toros presente en Colombinas, hay que decir que el hierro de Núñez del Cuvillo cuenta con todas las papeletas para ser de la partida.

Innegable es que esta es la temporada en la que más temprano se ha ido acercando la feria en el comentario de lo que se está cociendo. Quizás esa inmediatez la dé la circunstancia de que esa camada corta de los Cuadri necesita de tomar decisiones en muy corto tiempo y también el hecho de que aunque a priori se hable de David de Miranda junto a los toros de la divisa triguereña, quizás haya alguna sorpresa más en cuanto a los toreros que han de apuntarse en ella.

No descarten ver a toreros de tronío apuntados en esa tarde de los toros triguereños. De hecho no descarten ninguna sorpresa porque a lo que parece este año toca cambiar las sábanas de la cama de la feria y de aquí a agosto esta va a deparar más de una agradable sorpresa para el aficionado.