César López: "Tengo claro que hago música para ser feliz y hacer felices a los demás"

Sostenía Aristóteles hace más de 2.300 años que la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y actúa bien. Y es la felicidad el bien supremo, porque es el que escogemos siempre por encima de todo. Es precisamente esa filosofía la que envuelve la música de Och8 Vientos en su cuarto disco, ‘Días y lunas’: componer y tocar música por mera felicidad y con un único fin, hacer felices a los demás. Sin prejuicios, sin pensar en ningún factor externo. Solo dar rienda suelta a una pasión que mueve la vida de su alma mater, César López.

El músico onubense vuelve a la escena tras un largo paréntesis con su anterior disco. Un trabajo al que ha dedicado dos años de minucioso esfuerzo y cuidado de los detalles para cincelar un álbum que considera “el mejor de todos” los que ha editado hasta la fecha. Un disco especial por todo su proceso de elaboración, en el que César ha puesto todos sus conocimientos y su pasión al servicio de la canción y de un sonido al que ha sabido sacarle jugo.

P: Después de haber trabajado con el productor Paco Loco, ¿cómo ha sido la aventura de producir tu propio disco? CL: La verdad es que es un poco locura. Supone un gran esfuerzo, porque durante la grabación estás ejerciendo una doble función, la de interpretar y la de producir, y eso exige una labor de abstracción importante y adoptar una posición muy autocrítica. Pero lo he vivido con muchísima ilusión. Trabajar con Paco fue una aventura de la que solo tengo buenas palabras. Es una persona increíble y un gran productor, alguien de quien he aprendido muchísimo y a quien estaré eternamente agradecido. Él es un grande y tengo la suerte de que me tenga cariño y me haya dado consejos que han sido determinantes en la mezcla final, a la que he dedicado muchísimo tiempo.

P: El hecho de no tener prisas te ha permitido además cuidar mucho el sonido del disco. CL: He mimado este disco hasta el más mínimo detalle. A veces tenía la sensación de haber estado hilando superfino. Pero no porque el disco tenga una superproducción con demasiados adornos, es algo más metafórico. Hemos grabado en mi propio estudio y le he dado miles de vueltas a las canciones. Estoy convencido de que es el mejor de los cuatro discos de Och8 Vientos.

P: Y además la acogida del público ha sido muy buena. CL: Ha sido mejor que nunca. Creo que hemos encontrado el estilo que veníamos buscando desde hace tiempo y tras la salida del primer single, ‘Ya no pienso’, he recibido mensajes de gente que ni siquiera conozco para felicitarnos. Tanto el tema como el disco han tenido muy buena aceptación y eso me hace sentir orgulloso porque si somos capaces de emocionar o remover sentimientos en otras personas, esto merece la pena.

P: Debe ser un alivio sacar un trabajo y que el público lo apoye.CL: Eso nos gusta a todos y si te digo lo contrario mentiría. Pero, sinceramente, mientras grabo no pienso en si va a gustar mucho o poco a los demás mi música. Para mí no es un examen que tenga que aprobar ante otros músicos. Eso sería horroroso. Reconozco que hace tiempo me podía dar miedo que me juzgasen. Pero con el paso de los años he entendido, y lo tengo muy claro, que hago música para ser feliz y hacer felices a los demás, y por eso me rodeo de personas que realmente me aportan y me importan.

P: ¿Cómo se fragua lo de incluir dos temas en inglés?CL: Era algo que me apetecía y que tenía en el tintero, y por fin me he atrevido. Vicente (bajista y mano derecha de César López en el proyecto) domina a la perfección el idioma y ha sido una experiencia que creo que repetiremos en próximos trabajos porque estamos satisfechos con el resultado.

P: ¿Qué has encontrado en la voz de Miriam Pérez para Och8 Vientos?CL: Miriam canta de maravilla y ha sido un regalo encontrarla y que haya entendido tan bien el proyecto. Le ha aportado muchísimo al disco con su manera de interpretar las canciones y va a ser un gustazo escucharla en los directos.

P: Unos directos, por cierto, que empiezan este sábado en Bellavista. CL: Tenemos muchas ganas de presentar las nuevas canciones al público y por suerte están saliendo fechas importantes como esta o como la de Huelva capital este verano, entre otras. Hemos trabajado a fondo con la banda y espero que la gente disfrute tanto como estoy seguro de que lo haremos nosotros. Al final, somos un grupo de gente que se divierte haciendo música y eso es lo que trataremos de transmitir al público que venga a nuestros conciertos.