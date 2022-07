Buñuel 'invita' al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en el cartel de la 48ª edición

Vienen "nuevos tiempos mucho mejores y mucho más ambiciosos" para el Festival de Cine Iberiamericano de Huelva, así ha puesto fin el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, al acto de presentación este martes del cartel que anuncia la próxima edición del certamen, la 48ª, que dará comienzo el próximo 11 de noviembre. La obra está firmada por José Luis Ágreda, autor andaluz director de arte de Buñuel en el laberinto de las tortugas, ganadora del Goya 2020 a la Mejor Película de Animación.

La Casa Colón ha acogido este pistoletazo de salida con la presencia de los miembros del Patronato, del delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Álvaro Burgos y de la presidenta de la Diputación provincial, María Eugenia Limón, entre otras autoridades además de trabajadores del Festival encabezados por su director, Manuel H. Martín, que ha destacado esta "imagen oficial muy luminosa" del creador, también presente.

La figura de Luis Buñuel, con clara proyección nacional e internacional, protagoniza el cartel, mostrado en esta ocasión en una pantalla. Manuel H. ha destacado el "estilo personal y directo" de Ágreda, que apela con este cartel al que lo ve y que "invita a participar de la misma manera que hace el Festival, donde los espectadores son los protagonistas", ha señalado. Será del 11 al 18 de noviembre pero se van calentando los motores, de ahí esta presentación con meses de antelación al propio evento.

Como ya hiciera en la presentación de la última edición del Festival, también en la Casa Colón pero en otro espacio, el alcalde de Huelva ha recordado que se acerca la entrega de las bodas de oro, los cincuenta años de un certamen. Cuando faltan dos años para ese momento, en esta entrega hay "pasos decisivos del Ayuntamiento, que más que triplica su aportación" y "la Diputación también la ha incrementado sensiblemente". Cruz ha recordado también el compromiso de la Junta de Andalucía en este sentido, a la espera de que la inminente formación del nuevo Gobierno propicie la "ocasión para retomar el tema".

El alcalde y presidente de la Fundación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha respetado el protagonismo del cartel y de su autor que requería el momento, y no ha hablado de números concretos, sí del compromiso de "triplicar el presupuesto" para la 50 edición. En cualquier caso, en noviembre pasado planteó la meta presupuestaria para entonces en que "debería ser de 700.000 a 900.000 euros" y ya el próximo certamen contará con más de 600.000 euros para su desarrollo.

Gabriel Cruz ha apuntado que con el próximo Festival se produce un nuevo reencuentro, sin olvidar que a pesar de las dificultades "no faltó a su cita" en "años no fáciles en los que entró en una senda peligrosa" y por ello, ha ensalzado el papel de los propios trabajadores cuya labor "ha estado al mismo nivel". Ahora toca "recuperar la senda del crecimiento, del prestigio" y en este marco ha situado esa carta de presentación del Festival que es el cartel. No ha sido a través de concurso, se ha encomendado a "una figura de enorme trayectoria y curriculum como director artístico" como es José Luis Ágreda que "prestigia aún más a nuestro Festival, con el que ya estamos trabajando para aumentar su repercusión nacional e internacional y hacer una apuesta clara por su crecimiento".

"Una preciosa llamada a los espectadores", parte fundamental de un certamen "que tiene que tener presencia todo el año" en Huelva, de ahí esta temprana presentación y el cine de verano itinerante por toda la ciudad, "esta tarde hay sesión", ha recordado. Hasta entonces, hay que "esperar ansiosos la noche mágica del 11 de noviembre" y poder "recuperar a los escolares, una manera de entregar el testigo y regar la semilla para que el Festival perviva".

José Luis Ágreda ha hecho hincapié en el objetivo de buscar "el concepto de luz y alegría por volver al cine y celebrarlo, huir de imágenes oscuras". En cuanto a Luis Buñuel, figura tan definitiva en el cine español, iberoamericano y en su propia trayectoria, ha explicado que aparece "no dirigiendo, sino invitando", y ese es el punto clave del cartel, "la invitación a los espectadores a participar" en el Festival. El director viene a Huelva como "icono" de la cinematografía que es, de gran proyección además de un punto de "conexión entre España y Latinoamérica".