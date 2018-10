Brechner vuelve a optar al Colón de Oro con el cautiverio de Pepe Mujica

La proyección tras la gala de clausura del Festival, el 23 de noviembre, corresponderá a El ángel (Argentina, España, 2018), dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro y Chino Darín, centrada en el considerado mayor asesino de la Historia argentina, Carlos Robledo Puch. Pasó por Cannes este año, dentro de la prestigiosa sección Un certain regard .

Cabral y Estrada fundaron en 2012 Faula Films para la coproducción de cine independiente en la República Dominicana y dirigieron el documental Tú y yo , que ha acaparado diversos premios internacionales. Aseguran que el suyo es un cine fronterizo entre la ficción y la no ficción.

Otra coproducción española a concurso en el Iberoamericano es el estreno en largometrajes de ficción de la dominicana Natalia Cabral y el español Oriol Estrada, compañeros en la Escuela de Cine de San Antonio de Baños, en Cuba. Miriam miente está concebida, según se explica desde el certamen onubense, como un pequeño relato caribeño sobre razas y clases sociales condenadas por las calamidades históricas no resueltas de su sociedad.

La mexicana 'Roma' forma parte de los 16 filmes aspirantes al Goya

La Academia de Cine anunció ayer en Madrid, en el mismo acto con el Festival Iberoamericano de Huelva, las 16 películas seleccionadas para optar al Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Entre todas ellas destaca la última del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, gran triunfadora en Venecia este año y la producción de Netflix que ha irrumpido de forma más potente en los grandes festivales internacionales. Junto a ésta, considerada por muchos gran favorita al premio, se encuentra la hispano-uruguaya La noche de 12 años, con la que Álvaro Brechner compite ahora en Huelva como Las herederas, del paraguayo Marcelo Martinessi, además de la cubana Sergio & Serguei, de Ernesto Daranas, en el Iberoamericano el año pasado. La hispano-argentina El ángel, de Luis Ortega, programada también en Huelva, está en la lista, junto a la última del boliviano Marcos Loayza, Averno. Completan la lista la película brasileña Benzinho, de Gustavo Pizzi; la chilena Los perros, de Marcela Said; la colombiana Matar a Jesús, de Laura Mora; la ecuatoriana Agujero negro, de Diego Araujo; la costarricense Medea, de Alexandra Latishev Salazar; la película dominicana Cocote, de Nelson Carlo de los Santos; la venezolana La familia, de Gustavo Rondón Córdova; la portuguesa Peregrinaçao, de João Botelho; la peruana Wuñaypaicha, de Óscar Quispe Catacora; y el filme panameño Yo no me llamo Rubén Blades, de Abner Benaim.