Ryu Ga Gotoku Studio vive un gran momento. En la antesala a Tokyo Game Show 2022, la compañía japonesa realizó una conferencia de prensa para presentar novedades de sus juegos, incluyendo la llegada de Judgment y Lost Judgment a Steam y el anuncio de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name y Like a Dragon 8, la secuela de Yakuza: Like a Dragon.

Junto a ellos también se anunció Like a Dragon: Ishin!, un juego de corte Yakuza pero ambientado en la década de 1860, y más en concreto en el contexto de la revolución samurái de la historia de Japón. Enlace: https://thousand-sunny.org/anunciado-like-a-dragon-ishin-para-pc-y-consolas/

Lanzado originalmente en 2014 como exclusivo de Japón, este spin-off de la serie principal presenta un combate que combina armas de fuego y espadas de la época feudal en cuatro estilos de combate distintos: Espadachín, Pistolero, Bailarín Salvaje y Luchador.

“Una pormenorizada lista de armamento variado marca la transición histórica entre la lucha clásica con espadas y la guerra armada moderna, mientras los usuarios entrenan y mejoran las habilidades para desbloquear capacidades aún más poderosas“, detalla SEGA.

La epopeya samurái también contará con un glosario opcional dentro del juego para complementar el contexto de la base histórica de las personas, los lugares y los eventos que aparecen; así como también se ha confirmado que llegará con soporte de localización, contenido totalmente nuevo y gráficos remasterizados.

Like a Dragon: Ishin! llegará el 17 de febrero de 2023 a PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Ya está disponible para su reserva, con el bonus adicional para reservas digitales de tres armas legendarias adicionales: la katana Kijinmaru Kunishige, los cañones del barco negro y la katana legendaria de Tsuyano Usukurenai.

Además de la versión estándar, también estará disponible una Edición Digital Deluxe con acceso anticipado a partir del 17 de febrero de 2023 y seis descargables únicos que amplían aspectos cosméticos, el armamento, los desafíos y mucho más de Ryoma.