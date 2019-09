La zona de la Marisma del Burro incendiada se regenerará en dos años

El incendio que se produjo el pasado 26 de agosto en la zona marismeña de la desembocadura del Odiel no tendrá graves repercusiones en el espacio afectado. De este modo, el director conservador del espacio natural, Enrique Martínez, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad en cuanto a los daños ocasionados en la zona conocida como Marisma del Burro, muy cerca de Peguerillas y a la altura del centro de menores infractores Odiel.

En este sentido, desde la entidad conservadora del espacio natural apuntan que, “aunque no queremos quitarle hierro al asunto porque hemos padecido un daño ecológico, no es algo que nos preocupe demasiado debido a la capacidad de regeneración del espacio marismeño”. De este modo, las condiciones naturales del terreno dañado posibilitan que no sea necesaria la replantación, sino que por el movimiento de las mareas, las plantas brotarán por sí mismas y podrán regenerar el espacio en dos años.

Igualmente, en lo que a la actuación de los bomberos se refiere, Enrique Martínez apuntó que el terreno, compuesto por materia orgánica que siempre está en combustión, dificulta en gran medida las operaciones de los bomberos forestales.