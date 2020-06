La venta on line se impone en la rebajas de verano de Huelva

Las rebajas estivales han irrumpido en esta extraña normalidad de mascarillas y desinfección con una clara apuesta de los clientes onubenses por la venta on line. Buena parte de las grandes marcas que se han adelantado a los descuentos –unas desde hace ya varias semanas, otras en los últimos días– han notado a grandes rasgos un descenso de las visitas a sus establecimientos comerciales del centro de Huelva y una mayor solicitud de pedidos virtuales.

En el caso de Zara, por ejemplo, fuentes de la empresa indican a este diario que "empezamos el jueves con las rebajas y está bastante flojito en tienda, con un 40% menos de afluencia de público, pero sí tenemos mucha venta on line".

También lo ve así el cajero de Stradivaruis David Lara, quien destaca que "la campaña se ha iniciado como la del año pasado, muy tranquila y sin aglomeraciones: si la venta física ha podido caer entre un 20% y un 30%, la on line ha subido perfectamente un 40%".

En Cortefiel no han notado "tanto bajón" en relación a la campaña de descuentos estivales de 2019. "La gente va perdiendo el miedo, aunque estas rebajas siempre son más flojas que las de invierno", apunta la dependienta Ana, del área de caballero. "Llevamos ya dos semanas con rebajas y en esta última sí hemos notado más afluencia, aunque los sábados son más flojitos", agrega.

En el recién abierto establecimiento de perfumería y cosmética de Primor, en la calle Méndez Núñez con Mora Claros, la clientela se arremolina en las estanterías en busca de alguna ganga. Porque como indica a este diario su encargada, "nosotros no tenemos rebajas, sino promociones durante todo el año".

En Natura han seguido una estrategia similar. Paula, su responsable, explica que "desde que abrimos el 11 de mayo tras la crisis del coronavirus tenemos descuentos de hasta un 30% en moda". En este último mes "la cosa ha estado animada". Tanto que con respecto al año pasado "hemos subido en torno a un 5% en ventas, lo que teniendo en cuenta la situación está muy bien". En la tienda de la antigua calle Botica ya preparan las rebajas para los próximos días, pero "creemos que no van a aumentar mucho las ventas".

La ausencia de eventos evidencia un cambio de tendencia en la ropa que se compra, ahora más “para diario”

Los cartelones con grandes descuentos, a veces tan agresivos que llegan al 70%, imperan ya en las calles comerciales del centro de la capital onubense. Y muchos ciudadanos se dejan ver paseando con bolsas de distintas marcas.

Dicen los trabajadores de estos negocios que hemos cambiado nuestra forma de comprar no solo por el miedo al posible contagio, sino porque "la gente no tiene apenas eventos, no hay ferias en los pueblos, ni bodas ni comuniones", como explican desde Zara.

Así que los gustos han virado hacia "ropa más para diario, como pantalones cortos o camisetas, para el día a día, como es de sentido común". Lo que sí se sigue vendiendo en la firma de Inditex es la ropa para los niños, "porque siguen creciendo y es una cuestión de necesidad". En Cortefiel agregan que lo más buscado son "polos y bermudas para hombre" y "cosas fresquitas para mujer".

La desinfección de las prendas se lleva a cabo con "vaporetas". A la entrada de la mayoría de las tiendas hay gel hidroalcohólico, se impone el uso de mascarillas y se han establecido recorridos señalizados para evitar aglomeraciones.

David Lara, de Stradivaruis, manifiesta que pese al temor a los contagios "la gente viene como si no hubiera pasado nada, se prueba las prendas y hace las devoluciones que considera pertinentes".

En otros negocios, como en Bijou Brigitte, lo previsible es que el periodo de rebajas veraniego comience pasado mañana, el 1 de julio.