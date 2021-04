Los vecinos piden la misma solución de la Arqueológica para la Plaza de la Soledad de Huelva

La urbanización de la Plaza de la Soledad lleva décadas inconclusa. En el año 2000 se remodeló el espacio público, ubicado en el centro de la ciudad, pero quedó pendiente una parte, de titularidad privada, un terrizo, que forma parte de la unidad de ejecución número 13, que está paralizada.

En 2008 se realizaron en la parcela destinada a un bloque de viviendas de seis plantas unos sondeos arqueológicos, en los que se hallaron muros pertenecientes a una domus de Onuba, datados en el siglo I, y desde Cultura se transmitió la necesidad de llevar a cabo un segundo sondeo que permitiera abordar la compatibilidad del patrimonio arqueológico existente en el lugar con la edificación proyectada, pero éste no se realizó.

Pasa el tiempo y no se avanza en el desarrollo de la unidad de ejecución, los hallazgos arqueológicos determinan los proyectos urbanísticos, y no se termina de ejecutar el diseño de la plaza. La Asociación de Vecinos de San Pedro y San Sebastián exige al Ayuntamiento una solución para “el último espacio que queda por urbanizar del proyecto del 92, de la entrada de Huelva, que pasa por la avenida de Andalucía, calle San Sebastián y Pablo Rada, y que marca la transformación de la ciudad, la modernidad de Huelva”.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se destaca que es “una unidad de ejecución privada con dos particulares, que se tienen que poner de acuerdo en varios aspectos”.

La asociación vecinal propone una solución provisional: la siembra de césped en el terrizo, es económico, fácil de ejecutar, y cambiaría la imagen de la Plaza de la Soledad, más acorde con esa ciudad amable, “no tiene sentido que en pleno corazón de la ciudad haya un espacio de tierra sucio, que se utiliza como un pipi-can”.

Apunta que la calle Pablo Rada junto a la Plaza de las Monjas “son lo dos sitios de Huelva en los que diariamente se concentra el mayor número de personas”, a lo que añade que se le podría dar a este espacio sin urbanizar el mismo tratamiento aplicado a la Plaza Arqueológica, actualmente la Plaza de la Vera Cruz. Los vecinos no quieren tener “que esperar otros veinte años para que el Ayuntamiento le dé una solución”.

La Asociación de Vecinos de San Pedro y San Sebastián señala que la solución la sugiere la propia naturaleza. Con la lluvia y la llegada de la primavera crece la hierba en el terrizo “y el espacio cambia”, por lo que pide a la administración local que siembre césped y mientras no se desarrolla la unidad de ejecución número 13 se mantenga el área ajardinada, “que se riegue durante todo el año para evitar que éste se seque”, contribuyendo con ello a mejorar la estética de la plaza.

Los representantes vecinales son conscientes de que a este problema urbanístico se llega porque “hay un solar que no se edifica, se exigió el retranqueo de la valla hasta la zona edificable y la otra parte del solar, no edificable, es privada y el Ayuntamiento no puede completar la plaza, pero con el césped cambiaría la imagen de la plaza hasta que se resuelva la solución que se le tenga que dar”.

Los vecinos quieren que la administración local agilice la actuación urbanística en la plaza pública, “durante todo el año te encuentras en ella con un espacio de tierra sucio, que no lo conserva ni el Ayuntamiento ni la propiedad y sólo es cuando llega la primavera, cuando crece la hierba en él, que se ofrece una imagen diferente”.

Aparte, la asociación vecinal solicita que se conecte la Plaza de la Soledad con la zona peatonal de la Plaza de la Capitalidad, en el Cabezo de La Joya, para lo que apuesta por poner un paso de peatones entre la Plaza de la Soledad y el acceso a la Plaza de la Capitalidad que hay entre la ermita de la Soledad y el parking San Sebastián. “Se trata sólo de pintarlo en la calzada”.