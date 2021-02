Los vecinos de La Hispanidad piden que se poden los árboles del barrio

La poda de los árboles de la barriada de La Hispanidad es la principal reivindicación de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar. Su presidente, Andrés García, señaló que son especies arbóreas de gran porte que “hace años que no se podan y los vecinos nos trasladan sus quejas”.

García apuntó que se trata de los denominados Plátano de sombra, un tipo de árboles que, según destacó, no son los más adecuados para jardines y zonas interiores de una barriada, sino “para una gran avenida”, pero fueron los que se plantaron en su día, sin tener en cuenta sus características, su desarrollo y crecimiento.

De hecho, tal y como explicó el representante vecinal, parte del pavimento del barrio está levantado por la acción de sus raíces “y se está constantemente retocándolo”. No obstante, el presidente de la asociación de vecinos subrayó que no quieren que los talen, sólo que se poden para que no causen problemas al vecindario.

El representante vecinal incidió en que actualmente, a nivel de mantenimiento, es lo que necesita el barrio, que estos árboles se incluyan en el programa de poda que anualmente lleva a cabo el Servicio Municipal de Parques y Jardines.

García comentó que el equipo de jardineros con el que cuenta la barriada “está funcionando bien”, pero éste se ocupa del cuidado y limpieza de los jardines, de los trabajos rutinarios dirigidos a la conservación del arbolado y plantas de las áreas verdes, y no acomete la poda de los Plátano de sombra, y la idea es que estos árboles “se poden una vez cada dos o tres años”.

El presidente de la asociación de vecinos destacó que son ejemplares que tienen una cierta antigüedad y se producen caídas de ramas, ya sea porque éstas se secan o como consecuencia de temporales y fuertes vientos, e incluso “han caído encima de los coches” que estaban estacionados en la vía pública.Aparte, algunas de las ramas de los árboles llegan hasta las viviendas, “a las que están en la parte baja”, y quitan visibilidad.

García indicó que ya ha comunicado a la Concejalía de Hábitat Urbano e Infraestructuras del Ayuntamiento de Huelva la reivindicación vecinal para que se actúe en la arboleda de la barriada.

La Hispanidad es uno de los lugares de la ciudad donde se encuentran los árboles longevos. Hay ejemplares de Plátano de sombra en distintos puntos de la urbe.

De la familia de las Platanáceas, llega a alcanzar los cuarenta o cincuenta metros de altura. Su copa es frondosa; su hoja, caduca; su tronco tiene corteza moteada que se desprende en placas y los frutos se disgregan al caer. García resaltó que estos ejemplares, entre las hojas, partes de la corteza y los frutos que se le caen, requieren de mucha limpieza.

Desde el Ayuntamiento de Huelva manifestaron que el Servicio Municipal de Parques y Jardines dispone de “un sistema de poda continuo, que se determina según cada especie”.