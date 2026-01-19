Los dos vagones del Alvia a Huelva que se han llevado "la peor parte" del accidente llevaban 53 pasajeros

Restos de los vagones del Alvia Madrid-Huelva accidentado en Adamuz (Córdoba) y caídos en un terraplén de 4 metros de altura.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado en su comparecencia de esta madrugada que 53 personas viajaban en el los dos primeros vagones del tren Alvia 2384 a Huelva y que ha llevado "la peor parte" del accidente de Adamuz (Córdoba), tras el impacto con un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid.

El impacto se produjo tras el descarrilamiento de las últimas unidades del tren que salió de Málaga, que chocaron con el Alvia de Huelva y provocó la caída de los dos primeros coches por un terraplén de 4 metros de altura, según ha detallado Puente.

En estos dos primeros vagones viajaba un total de 53 personas y se han llevado "la peor parte" en el siniestro. En el primero de ellos viajaban 37 personas y en el segundo, otras 16. Hasta el momento no se ha detallado el número de víctimas mortales que corresponden el tren de Huelva, aunque Adif confirmó esta noche el fallecimiento del maquinista del Alvia. Al menos hasta la 1:00 de la madrugada no se han ofrecido más cifras de fallecidos, que a esa hora eran 21, ni la procedencia de las víctimas.

El nerviosismo y la incertidumbre sigue entre los familiares de los pasajeros reunidos en la estación de tren de Huelva, pendientes de que se les pueda ofrecer más información sobre ellos, y del balance de fallecidos, que no se descarta siga en aumento.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado equipos forenses para proceder a la identificación de las víctimas y las próximas horas serán claves para arrojar más luz sobre la identidad de los fallecidos y de los heridos hospitalizados.