Psicología y salud: El uso de las redes sociales y la salud mental

El efecto del uso de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes es cada vez peor. Está claro. Aunque es verdad que las redes tienen algunos beneficios, se ha comprobado que está afectando al estilo de vida, sobre todo con alteraciones del sueño y la reducción de la actividad física.

Cada vez hay más jóvenes que se van a la cama pero les pueden dar las tres de la madrugada y siguen despiertos mirando Tik-tok, Instagram, o cualquier otra. Pero el móvil no es un buen somnífero; todo lo contrario: es un activador, impidiendo dormir las horas que un joven necesita para su desarrollo cerebral y para poder hacer una vida plena al día siguiente.

La falta de sueño hace que el adolescente no rinda en clase ni luego pueda estudiar, ya que está muy cansado todo el día, y los ratos que tiene, en vez de descansar, lo utiliza para conectarse al móvil.

Otra consecuencia del uso excesivo de las redes sociales que afecta a nuestra salud es el sedentarismo, por la falta de ejercicio. Todo el día sentado viendo el móvil está haciendo que la obesidad esté alcanzando unos índices cada vez mayores.

El 95% de los jóvenes de 13 a 17 años tienen algún tipo de red social y su uso es casi constante. Según un estudio realizado por el doctor Vivek Murthy, los beneficios que encuentran los adolescentes entrevistados en el uso de las redes sociales son que les “ayudan a sentirse más aceptados”, que son un espacio “en el que me puedo expresar creativamente”, y también en el que les pueden “ayudar en momentos difíciles”, además de sentirse “más conectados con los amigos”.

En estudios recientes se ha comprobado que las personas que están con el móvil más de tres horas al día tienen mayor riesgo de padecer depresión y ansiedad. También aumenta el riesgo de aparición de problemas alimenticios, además de potenciar una baja autoestima, ya que la persona no deja de compararse con otros.

Todo esto aumenta si la población es adolescente. Mas de un tercio de las niñas de 11 a 15 años se sienten adictas a las redes y les parece imposible dejarlas.

Hay consecuencias peligrosas que tienen un efecto aterrador para quien sufra de estos dos ataques por redes sociales: el ciberodio y el ciberacoso, graves riesgos en dichas plataformas.

El ciberodio en las redes es la utilización de las redes sociales para difundir actitudes, ideas y conductas que menosprecian humillan y atacan a otras personas. Suele ser hacía personas con unas características concretas del grupo, que pude ir desde su orientación sexual, su raza, una discapacidad... Estos ataques suelen llevarse a cabo con videos, textos e imágenes ofensivas.

El ciberacoso es otra de las consecuencias del mal uso de las redes sociales, y que tanto se ésta dado entre los jóvenes. También se le llama ciberbullying (este término se usa cuando se da en menores). Este acoso suele ir contra de la dignidad de una persona de manera pública y de forma repetitiva. Normalmente participa el público apoyando este acoso y ridiculizado a la víctima. Cada vez hay más suicidios por esta causa. Suelen compartir fotos vergonzosas de las víctimas, también difunden historias falsas, inventadas, o se pide que las anulen o excluyan porque quieren que la víctima se quede sola. La víctima suele reflejarlo en dejar de ir a clase, sufrir depresión y, como hemos dicho antes, también acabado en suicidio.

También se practican los famosos retos virales en el que los usuarios de las redes compiten por hacer algo en lo que incluso puede estar su vida en juego, o que les lleve a compartir contenido inadecuado para su edad, como la pornografía, el contacto con personas no conocidas y de mucha mayor edad…

Las mayores consecuencias respecto a la salud mental de los adolescentes y las redes sociales son: Ansiedad, surge cuando tienen ganas de conectarse y no pueden en ese momento. Sufren problemas de sueño, porque al dormirse tan tarde conectados al móvil no descansan lo necesario; dependencia, no pueden vivir sin conectarse a las redes, tienen el mono, como una droga; depresión, al aislarse cada vez más, les provoca tristeza y depresión; Fomo, es un término nuevo que significa ansiedad por no estar conectados y temer perderse algo que está pasando en las redes (sus amigos haciendo algo y ellos no lo ven) y baja autoestima, cuanto mayor uso haga de las redes, menor autoestima tendrá, y acabará en distorsiones y problemas con la imagen corporal ya que se comparan continuamente con famosos y modelos que no cesan de parecer en redes.

Sobre todo para los padres que tienen hijos pequeños o adolescentes hay aplicaciones de control parental para controlar el contenido de lo que suelen ver en redes sociales y en internet. También hablar del tema y dar una buena educación sobre que son las redes sociales, poner un horario de conexión al móvil y que no compartan fotos ni videos íntimos con nadie.