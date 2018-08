Más del 40% de los universitarios onubenses estudia fuera de la UHU

El 40% de los onubenses que están realizando sus estudios universitarios lo hacen en otros centros docentes que no pertenecen a la Universidad de Huelva (UHU). Así se indica en las estadísticas aportadas por la Consejería de Economía e Innovación. El porcentaje es en realidad aún más amplio, ya que las cifras presentadas por la Junta de Andalucía solo hacen referencia a los destinos incluidos en Andalucía y obvian otros como Madrid, que es un notable polo de atracción para los universitarios.

Al tratarse de un único distrito universitario, los estudiantes andaluces pueden optar por cualquier facultad incluida en el sistema universitario de la comunidad si logran la puntuación que se les requiera en cada caso concreto, ya que las notas de corte varían de una universidad a otra, aunque se trate de la misma titulación de grado.

Por cada dos universitarios onubenses en la UHU hay uno en Sevilla

Obviamente, las posibilidades de los universitarios andaluces no se limitan a la comunidad autónoma, sino que pueden aspirar a cualquier centro del territorio nacional con los mismos requisitos que a nivel andaluz. El Distrito Único Andaluz (DUA) consigue que no se presenten privilegios por el lugar de residencia de los alumnos sino que todos partan con las mismas posibilidades. Aunque se dan casos para todos los gustos, lo más habitual es que los onubenses que no entran en la UHU lo hagan porque buscan unas titulaciones que no están incluidas en el mapa de grados de la Onubense. Es bastante menos habitual que haya alumnos que teniendo aquí la posibilidad de hacer un grado, busquen marcharse, aunque también los hay.

En la actualidad, hay 11.502 universitarios onubenses de los que 7.000 son los que están estudiando en la UHU mientras que el resto se reparte por el resto de la comunidad. Eso significa que hay 4.502 alumnos fuera de Huelva, de lo que surge ese 40% que ha optado por otras universidades.

La Onubense, por su parte, cuenta con 9.902 estudiantes de grado, de los que 1.900 proceden del resto de Andalucía y de España. Supone que los alumnos que llegan de fuera de la provincia representan el 19% del total. En términos globales se puede subrayar que se van 4.502 onubenses y vienen a la UHU 1.900.

Respecto a los que han optado por otros centros docentes, destaca de manera bastante notable Sevilla como destino favorito. Entre las dos universidades que allí se ubican -sin contar la privada-, se suma un total de 3.515 universitarios onubenses de los que 3.094 están en la Universidad de Sevilla y 421 en la Pablo de Olavide. Esto supone que la gran mayoría de los que no realizan sus estudios en Huelva lo hacen en la ciudad vecina, en una relación de dos universitarios onubenses en la UHU por uno en Sevilla. Muy lejos se sitúa Granada como segundo destino. Esta universidad tiene 362 alumnos onubenses mientras que el tercer puesto en este ranking lo ocupa Cádiz, con 230. En el resto de la región, los onubenses se han desplazado en cifras muy inferiores: Málaga 89, Jaén 27 y Almería 17.

En el otro lado de la balanza se sitúan aquellos estudiantes andaluces que se han desplazado hasta la UHU para hacer su correspondiente grado. En el primer lugar se encuentran los sevillanos, que son 1.264, seguidos por los gaditanos, con 493 y los cordobeses, con 301. El resto de las provincias andaluzas queda de la siguiente manera: Málaga 144, Jaén 74, Granada 61 y Almería 27. No es desdeñable la presencia extremeña con 339 estudiantes, que sobresale de manera indiscutible de aquellos otros lugares de procedencia no andaluza, que se sitúan muy por detrás de esa comunidad autónoma. En cualquier caso, de los 9.902 alumnos de grado con los que cuenta la Onubense, 9.367 son andaluces.

Otro dato que no puede dejarse de lado es que en el caso hipotético de que todos los universitarios onubenses quisieran estudiar aquí, no podrían hacerlo por no contar con plazas suficientes, ya que 1.400 se encontrarían en esa situación y quedarían excluidos de poder obtener una plaza.

Se trata evidentemente de un cálculo meramente matemático, ya que las probabilidades de que algo así pudiera llegar a suceder son más que remotas e incluso irreales por la sencilla razón de que la mayoría de los estudiantes de Huelva se marchan precisamente por no encontrar aquí la titulación que han escogido.

A nivel global andaluz, Extremadura es, al igual que sucede a nivel de UHU, la comunidad que cuenta con más alumnos en las universidades de Andalucía ya que hasta aquí se han trasladado 4.245 estudiantes. Entre Ceuta y Melilla aportan al sistema universitario andaluz 2.890 alumnos y la tercera plaza la ocupa otra comunidad autónoma vecina, Castilla-La Mancha, con 2.145 estudiantes. Le siguen la Región de Murcia con 1.131 y Canarias con 1.222. El resto de las autonomías cuentan con presencias prácticamente testimoniales en los campus de la comunidad.