El tiempo en Huelva: Un abanico de predicciones para la semana

La semana dará para mucho. Hará sol. Nubes. El cielo estará cubierto por completo. Habrá lluvia. E incluso aparecerán las tormentas. Todo esto en Huelva capital, según aparece en la predicción para los próximos días de la Agencia Estatal de Meteorología. Por el momento no hay avisos amarillos de ningún tipo, que siempre es una buena noticia.

La lluvia podrá hacer acto de presencia en la capital onubense durante la tarde-noche de este lunes, que se quedará el martes y que la acompañará la tormenta. El martes será día de paraguas. Ya el miércoles no. A pesar de que el cielo estará totalmente cubierto, no habrá precipitaciones. Y el jueves, con la celebración de la Lotería de Navidad, saldrá el sol, por lo que no habrá que abrir paraguas en una posible celebración. El viernes será una continuación del jueves. Y el sábado, Nochebuena, podrá llover. Al menos, la probabilidad en estos momentos es del 60%.

Todas estas cuestiones, como es lógico, podrán varias con el paso de los días. De momento la predicción para este lunes en la provincia de Huelva de la Aemet es "cielos con intervalos nubosos aumentando a nubosos por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Brumas matinales, sin descartar nieblas. Temperaturas sin cambios o localmente en ascenso. Vientos de componente este girando durante la tarde a componente sur".

Por otro lado, las temperaturas durante la semana variarán de 9 grados de mínima a 20 de máxima.