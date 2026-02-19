El tren de Huelva sufre dos incidencias en menos de 24 horas que obligan a cortar la circulación

El servicio ferroviario de Huelva vuelve a sufrir un corte por segundo día consecutivo. La línea que conecta Sevilla con la capital onubense se ha visto interrumpida a primera hora la tarde de este jueves, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus canales de comunicación oficiales. La incidencia ha obligado a suspender el paso de los trenes entre el municipio sevillano de Benacazón y Huelva.

Desde Adif señalan que se trata de "una incidencia que afecta a los sistemas de electrificación" y que en el lugar del incidente se encuentran trabajando ya operarios del servicio ferroviario para subsanar la incidencia lo antes posible. Por su parte, fuentes de la empresa suministradora de electricidad, Endesa, han señalado "no se ha registrado ninguna incidencia ni interrupción del suministro en la red de distribución" de esta línea ferroviaria.

Desde Huelva a Sevilla salen este jueves cuatro trenes, los Media Distancia de las 10:51, 15:00 y 18:57, y el Intercity de las 17:50; mientras que desde la capital andaluza hasta Huelva salen los Media Distancia de las 8:48, 12:48, 17:04 y 20:50, y el Intercity de las 12:40. Los pasajeros de estos servicios permanecen a la espera de saber si podrán finalmente tomar sus trenes con normalidad.

Este nuevo corte en la circulación se ha registrado apenas un día después de que una anterior incidencia en la tarde de este pasado miércoles obligase a los pasajeros del Intercity Huelva-Madrid a realizar parte del trayecto por carretera, entre la capital onubense y Sevilla. En esta anterior ocasión, desde Adif señalaron que el fallo fue la "falta de tensión en la catenaria" en el tramo comprendido entre Niebla y Benacazón, un contratiempo que se debía a la "falta de suministro por la empresa suministradora". No fue hasta primera hora de este jueves, sobre las 07:00, que quedó solucionada la incidencia que afectaba a la línea de ancho convencional permitiendo que se recobrase la circulación con normalidad, aunque esta ha durado poco.

Este miércoles y jueves han estado marcados por reiteradas incidencias en los trenes. La conexión ferroviaria de Huelva ha registrado contratiempos en los dos días posteriores a la recuperación de la circulación habitual con Madrid tras el corte motivado por el accidente de Adamuz. El primer trayecto de este martes no estuvo tampoco exento de los ya habituales matices del servicio ferroviario en la provincia como el retraso de alrededor de 20 minutos para llegar a la capital onubense.