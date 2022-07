Los sindicatos ven "insuficientes" los centros de salud abiertos en Huelva en las tardes de verano

Llega el período estival y, con él, sufren cambios los horarios a la atención de la patología no demorable en los servicios de Urgencias de la provincia de Huelva. Hasta el 29 de septiembre, según apuntan desde los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, permanecerá desplegado en el territorio onubense el Plan Especial de Verano de la Consejería de Salud y Familias.

En la capital permanecen abiertos todos los centros de salud de lunes a viernes de 8:00 a 15:00, pero la mayoría de ellos cierran pasada esa hora. La Orden, Adoratrices y Huelva-Centro concentran las Urgencias de toda la capital de 15:00 a 20:00, mientras que es el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de Huelva capital (antiguo Manuel Lois) el que asiste entre las 20:00 y las 8:00 de lunes a jueves, los viernes de 15:00 a 20:00 y fines de semana y festivos.

En la Costa, de igual modo que sucede en la capital, todos los centros de salud abren de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. Además, abren de 15:00 a 8:00, fines de semana y festivos 24 horas los de Aljaraque, Punta Umbría, Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Tharsis, Puebla de Guzmán, Castillejos y Santa Bárbara.

Por su parte, La Antilla abre de 8:00 a 20:00 de lunes a domingo y El Portil de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes y de 9:00 a 21:00 los sábados y domingo.

En el Condado-Campiña, los onubenses pueden ser atendidos en su centro de salud habitual de 8:00 a 15:00, mientras que amplían su horario a la franja de 15:00 a 20:00 y las 24 horas de fines de semana y festivos los centros de salud de Gibraleón, San Bartolomé, Bonares, Almonte, Matalascañas, Palos, Mazagón, Moguer, La Palma, Trigueros, San Juan y Bollullos. Asimismo, conviene añadir los centros de salud de Paterna (de 15:00 a 20:00), Escacena del Campo (20:00-8:00), ambos de lunes a viernes, y El Rocío de 8:00 a 20:00 de lunes a domingo.

El nuevo plan para las Urgencias no termina de gozar del visto bueno de las organizaciones sindicales de la provincia. Así lo expresa a esta redacción el vocal de Atención Primaria en el Sindicato Médico de Huelva, Joaquín González, quien pone de manifiesto "la sobrecarga de trabajo que sufrirán los sanitarios en las zonas de mayor afluencia turística como consecuencia de las vacaciones de verano, que no se cubren completamente".

Para justificar su afirmación, González subraya que Cartaya tendrá que asumir, fuera del horario de mañana, la población de El Rompido, "localidad que recibe una afluencia masiva por los hoteles, principalmente". "Mismo caso que La Antilla, que pierde su horario nocturno y será Lepe el centro de salud de referencia" o que "Ayamonte, que no aumenta su equipo de Urgencias pese a que atenderá a la población de Isla Canela y Punta del Moral, muy pobladas también en el período estival".

Otra de las problemáticas que denuncia el Sindicato Médico es la referida al equipo móvil de San Juan del Puerto, "que lo desplazan a Matalascañas". En este sentido, González considera más idóneo que una ambulancia de Sevilla capital o El Aljarafe se desplace al citado municipio costero, pues "solo habrá una ambulancia del 061 (Huelva capital) para atender a la ciudad y a los municipios beneficiarios del equipo móvil de San Juan del Puerto, véase Trigueros, Lucena, Moguer o Gibraleón, entre otros. Asimismo, en Huelva también operan las dos ambulancias del DCCU, que están operativas en todo momento.

Desde el Sindicato Médico reconocen "temer" el verano, pues los brotes de Covid podrían poner en jaque a un centro de salud, "como ya sucediese hace pocos días en Ayamonte o Cartaya".

La opinión de CSIF se sitúa en la misma línea que la del Sindicato Médico. El responsable de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, considera que "los puntos de Urgencia están cogidos con pinzas y, por ello, en muchos no se cubren las 24 horas". Esto viene dado, según añade, "por la falta de facultativos, que lastra a la provincia", por lo que "si hemos sido incapaces de cubrir el refuerzo de playas podemos ver un centro de salud cerrado antes de tiempo como consecuencia de un brote Covid que afecte a los sanitarios".

Cercadillo asegura que "compadezco" al usuario que enferma en verano, pues "auguramos un verano difícil por la falta de personal". El plan vacacional "no es todo lo satisfactorio que debería ser".

Por su parte, CCOO advierte "un cierre generalizado de la actividad programada y a demanda en horario de tarde, por lo que la poca o mucha oferta de citas que viniera habiendo en esta franja horaria desaparece". Esto supone que, según el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Juan José Rodríguez González, "las Urgencias tienen que asumir la carga correspondiente de personas que no pueden ser atendidas en horario de mañana y que consideran que su estado de salud requiere ser valorado por un médico de familia".

Sobre la capital, Rodríguez expresa que las tardes en los centros de salud abiertos en la capital (Adoratrices, La Orden y Huelva Centro) serán cubiertas "con la ayuda de médicos y médicas de otros centros, que el día que hagan esa tarde, no tendrán su consulta habitual por la mañana". Todo ello, añade, "se debe a la falta de cobertura de las vacaciones reglamentarias del personal facultativo". Así, "en el Distrito Condado-Campiña el porcentaje de cobertura roza el 15%, mientras que en Huelva-Costa se sitúa en un despreciable 1,61%", finalizan desde el sindicato.

Desde UGT optan por ser más precavidos. Reconocen que "años atrás se abrían más centros de Urgencias y se daban menos cierres por las tardes", pero esperan que "el plan sea positivo para Huelva". Al respecto, el secretario del sector de Servicios Sanitarios de UGT, Jesús Tormo, insiste en que es una "valoración comedida, pues nos mantiene inquietos el aumento de la población en las zonas costeras y seguimos viendo una falta de sanitarios, una problemática endémica en nuestra provincia que sigue sin tener solución".

Uno de los puntos que subraya Tormo es la reducción a tres de los centros de salud abiertos por la tarde en la capital, lo cual supone un perjuicio para el ciudadanos "por los desplazamientos que tendrán que hacer a un centro que no es el suyo". Asimismo, recuerda que, además de ampliar las plantillas de sanitarios, también "es necesario hacerlo con los trabajadores sociales y fisioterapeutas, muy mermados actualmente".

Para el sindicato de enfermería Satse todo lo que no sea abrir centros de salud mañana y tarde en horario habitual "no es lo ideal". No obstante, achacan también el cierre de algunos centros de salud por las tardes a "la falta de médicos y enfermeros", a los que, según coinciden todos los sindicatos, "hay que ofrecerles condiciones laborales y retributivas ventajosas" porque, si bien es cierto "que hay pocos, también lo es el hecho de que hay que retener a los nuestros para que no emigren a otras comunidades".