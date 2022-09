El saxofonista onubense Diego García da el salto al panorama internacional

El joven onubense Diego García, con tan solo 21 años, puede presumir de haber sido uno de los cuatro elegidos a nivel mundial para cursar el próximo año académico en el Conservatorium van Amsterdam. Después de superar unas exigentes pruebas durante el pasado mes de mayo, el saxofonista recibió este verano la noticia con la que había soñado durante años: estudiaría música con su principal referente, el holandés Arno Bornkamp.

Así, el músico, natural de Calañas, partirá el próximo 21 de septiembre a la capital de Países Bajos para recibir un curso de perfeccionamiento de la mano de Bornkamp, del que espera "nutrirse en todos los sentidos". Tras haber terminado el grado superior de Música en la especialidad de saxofón en Granada, Diego tiene muy claro que su futuro estará ligado a la música.

La proyección internacional del joven comenzó en julio, cuando se alzó con el segundo premio en el II Gran Canaria Internacional Saxophone Competiticion, el primer certamen a nivel mundial al que acudía -junto a dos amigos- en la categoría de adulto.

Sin embargo, el saxofón no es el único instrumento por el que Diego destaca. También lo hace por su voz. El calañés canta flamenco y, de hecho, hace unos días se subió al escenario con Falete en su concierto de Ayamonte. Por ello, entre sus planes también está estudiar ingeniería de sonido, ya que le gustaría comenzar a producir sus propios temas.

"Estoy componiendo un disco del que llevo aproximadamente la mitad, pero, de momento, no tiene fecha de salida, ya que quiero hacerlo lento", cuenta el artista. Diego, que intenta estudiar entre tres o cuatro horas diarias de música, afirma que "me gustaría especializarme en otro ámbito que no sea solo el saxo". En este sentido, entre los proyectos del joven se encuentra la posibilidad de fusionar en algún trabajo a artistas flamencos con los sonidos del saxofón clásico.

En cuanto a sus gustos musicales, el saxofonista reconoce que "me gusta todo tipo de música menos el reggaetón". Y si tuviera que elegir con quién subirse al escenario, su respuesta es contundente: Bornkamp para el saxofón y Alejandro Sanz para el flamenco.

El joven reivindica que "es poco habitual que haya conciertos de instrumentistas" a nivel nacional y provincial. Sin embargo, si tuviera que elegir un lugar donde compartir su música, el artista subraya que sería el Gran Teatro, "me encantaría, ya que hasta el momento nunca he tocado como solista". Ahí queda la propuesta.