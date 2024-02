El proyecto de remodelación del Parque Robinson de Huelva se actualizará

El proyecto de remodelación del Parque Robinson, en el Molino de la Vega, será objeto de una actualización. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, señaló que éste fue redactado en 2019 "y se ha quedado obsoleto". Indicó que se le incorporarán todas las mejoras necesarias, entre ellas el sistema de riego y de drenaje, "que no están contempladas y hay que actualizar el presupuesto".

Arias, que aseguró en el Pleno que "se van a respetar las demandas de los vecinos", comentó que se va a redactar el nuevo documento para dotar mejor el proyecto, y mientras tanto se acometerán actuaciones de mantenimiento, de pintura y limpieza, a lo que añadió que el proyecto se dotará de partidas económicas "en ejercicios posteriores". Criticó que el anterior equipo de gobierno "en ocho años no tuvo voluntad ni compromiso de hacerlo y este equipo de gobierno se sentará con los vecinos, redactará el proyecto y lo dotará presupuestariamente, es un parque abandonado durante ocho años".

Recalcó que "este parque necesita un proyecto integral, ambicioso. El anterior equipo de gobierno realizó un proyecto, no se aprobó, no se dotó económicamente y quieren que en 2024 se resuelva y cuando pudieron hacerlo no lo hicieron, es un proyecto que no se tramitó ni se licitó".

La concejal socialista, María Teresa Flores, argumentó que se trata de un proyecto consensuado con los vecinos. Es la remodelación de 8.000 metros cuadrados, sin contar las pistas deportivas, contempla la ampliación de las zonas de esparcimiento canino y la unificación de las dos áreas de juego, así como la reagrupación de los aparatos de ejercicio de mayores a modo de circuito, el entoldado de la pérgola y la ampliación de la arboleda.

El portavoz de Vox, Wenceslao Font, propuso que se realice la remodelación por fases, y la portavoz del Grupo Mixto, Mónica Rossi, criticó que se gaste dinero público en la redacción de un nuevo documento cuando "este proyecto está consensuado con la asociación de vecinos".

Por otra parte, en el Pleno se acordó, a iniciativa de Vox, la creación de salas de estudio en los distritos de la ciudad. La vicepresidente del Grupo de Vox, María López, explicó que, dada la alta demanda de estudiantes y opositores se propone ir habilitando salas de estudio en edificios públicos, partiendo de un inventario de posibles ubicaciones. Sugirió que podría instalarse una de estas salas en el edificio del antiguo cuartel del Paseo de Santa Fe, así como en la vieja estación de tren.