Registrado un nuevo terremoto de magnitud 4,3 cerca de la Costa de Huelva

Un nuevo terremoto se registraba cerca del litoral onubense a primera hora de este domingo 5 de octubre. Según recoge el Instituto Geográfico Nacional, el seismo se produjo a las 8:38 (hora local) al sur del Cabo San Vicente a una profundidad bajo el agua de 30 kilómetros.

Justo en la zona se producía otro hace tan solo una semana de una magnitud similar. El anterior sismo se originó a las 6:41 del pasado 24 de septiembre, también al sur del Cabo de San Vicente, con una magnitud 4,00 en la escala de Ritcher y a 25 kilómetros de profundidad.

A diferencias de otros terremotos registrados frente al litoral onubense, estos no han sido percibidos por la ciudadanía, sin registrarse llamadas ni avisos ciudadanos en el número de emergencias 112 Andalucía.

Desde el Servicio de Emergencias 112, comparten una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de terremoto. Lo primero es estar provisto de material necesario, como contar en el domicilio con un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada y una radio.

Ante un seísmo, es fundamental quedarse en el lugar en el que uno se encuentre: si se está dentro de un edificio, permanecer en el interior y, si se está en la calle, no intentar entrar para estar cubierto. En espacios cerrados, se aconseja buscar refugio bajo una estructura sólida, mantenerse agachado y protegerse. Una vez haya pasado el temblor, si se estaba en un edificio y se decide salir, debe hacerse con calma y de forma ordenada. Si el terremoto ocurre mientras se va en coche, lo correcto es detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro hasta que finalice el movimiento.