Una Huelva más segura para la mujer a través de Whatsapp

"Pueden pasarnos cosas y estamos solas", explica Sandra Pérez, una onubense de 24 años que junto a Cristina Romero acaban de crear una red de whatsapp por y para mujeres para acompañarlas en caso de necesidad. A través de la cuenta de Instagram huelvasorora, el nombre del grupo impulsor, explican una iniciativa en la que en un solo día han conseguido la adhesión de cerca de cien personas, y subiendo. Esta propuesta ofrece apoyo y seguridad a través de dos opciones, la primera es que la persona que solicite ayuda reciba el acompañamiento de una compañera que se encuentre cerca y la segunda, enviar la ubicación a tiempo real y establecer una videollamada con la chica que lo requiera.

Cristina Romero se encarga de la verificación de todos los perfiles y Sandra escribe los post y ejerce de portavoz de un servicio inspirado en el recientemente creado en Sevilla denominado Autodefensa Chavalas. Apenas hace un día que han emprendido la tarea y no paran de sumar colaboradores, "pensaba que seríamos los de siempre pero hay mucha gente ayudando, muchos hombres difundiendo", indica con entusiasmo.

La noche es el momento más delicado en una ciudad en la que "escasean los taxis y tardan en llegar" por lo que demanda transporte público especialmente en las noches de los fines de semana para las mujeres, "que somos las que sufrimos más violencia", con personas que posean "formación específica".

Sandra no es de las que se queda con las buenas intenciones, en las recientes Colombinas ya pasó a la acción porque "había un Punto Violeta y estaba la Cruz Roja, pero no veía a la patrulla femenina con lazo morado". Percibió esa carencia pero "no sé con quién hablar", así que junto a sus amigos se colocaron unos y "estuvo bien, estuvimos patrullando, vimos cosas y algunos se nos unieron".

Por si fuera poco, a la situación de inseguridad se unen ahora los pinchazos en Valverde, Cortegana... "Hay un punto en que si ya nos da miedo salir solas, te drogan y no se sabe qué es, llegas al centro hospitalario y no sabes qué tienes en el cuerpo". En este sentido, critica que se establecen "protocolos para nosotras, en vez de a los que la suministran".

Huelva Sorora de momento se extiende a la capital onubense y a localidades cercanas como Punta Umbría o Aljaraque, y admite en este grupo "seguro y verificado" además de transinclusivo, a mujeres de todas las edades "que sienten ese miedo". Eso sí, siempre acompañan ellas porque "no es lo mismo, puede que alguna chica haya sufrido algún episodio de violencia de género y se puede sentir intimidada". Sandra explica que "ellos pueden ayudarnos, pero es nuestra lucha; hay muchas formas de colaborar, ellos son la voz y pueden utilizar ese megáfono, difundir e informar".

Cualquier mujer sabe a lo que se refiere cuando habla de "ese miedo", el que se siente, por ejemplo, en la oscuridad de la calle, en medio del silencio y en soledad, que no tiene edad ni procedencia, pero sí una presa muy definida. Sandra, Cristina y todos los componentes de Huelva Sorora dan un paso al frente para combatirlo con su red de whatsapp, su "sistema de hermandad y sororidad".