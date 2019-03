La rectora pide financiación para cumplir con la sociedad

En el horizonte está, con la convergencia adecuada de la dignificación de la institución y de la incorporación de los grandes retos del siglo, una “Universidad equilibrada, que atienda al conocimiento básico no aplicado”, pero que también “favorezca la formación de buenos profesionales”, siempre con una “ investigación ambiciosa y de impacto” detrás.

Peña insistió en que el valor añadido que proporciona la Universidad de Huelva a la sociedad “es superior a las transferencias económicas que recibe”. “Por eso es difícil de comprender por qué la Universidad no acaba de ser concebida en España como una cuestión de estado o por qué no figura entre las principales inversiones de carácter social de los sucesivos gobiernos que están al frente del país”.

Hablaba de la Universidad como “ locomotora de desarrollo , cultura y bienestar”, para lo que es necesario, “en este momento crucial, un impulso financiero que debe nacer, no de apoyos retóricos, sino de una toma de conciencia política y social del papel que las instituciones universitarias deben tener en nuestro país”.

Hace años que la financiación se ha convertido en tema recurrente en los discursos institucionales de la Onubense, como la referencia a las infraestructuras en los de los empresarios. La rectora, María Antonia Peña , no dejó pasar la oportunidad ayer, en la celebración del Día de la Universidad de Huelva , y recuperó un caballo de batalla que trae de cabeza a los rectores hace tiempo: un nuevo modelo de financiación universitaria en Andalucía “basado en indicadores contrastables y objetivos estratégicos, que busque un sistema andaluz compensado en el que podamos alcanzar la convergencia con las demás universidades”.

Un video recuerda el valor histórico del 3-M

La rectora no incluyó en su discurso institucional ninguna referencia al 3 de marzo ni a la manifestación de 1988, a pesar de cerrarse en este curso los actos del 25 aniversario de la creación de la Universidad de Huelva y del 30 de aquella movilización social. El apunte en la celebración del Día de la Universidad se centró en un video proyectado con parte de las actividades realizadas en los últimos meses, en el que cobraron un especial significado los testimonios de protagonistas directos que participaron en una mesa redonda en julio pasado. Destacó María Antonia Peña, al introducir la proyección, que la sociedad onubense se echó entonces a la calle “sin distinción de ideología ni de clase social”. Las crónicas hablan de unas 30.000 personas las que se manifestaron aquel día en la capital, lo que propició, según el periodista Rafael Terán, que pasase por ser “uno de los acontecimientos más importantes y de mayor impacto en la historia de Huelva”. El ex alcalde de la capital, José Antonio Marín Rite, decía en esa misma mesa redonda que la Universidad se creó gracias al “impulso de esa manifestación social que acababa con la apatía y el inmovilismo”. Y que superaba, además, escollos difíciles, como ese “peso muy importante, social y político”, de la Universidad de Sevilla, reacia entonces a que se certificase la autonomía universitaria de la provincia onubense. La exparlamentaria socialista Amalia Perianes también participó de ese recuerdo resaltando el consenso político que hubo entonces en favor del fin último común para Huelva. Hubo 170 enmiendas al texto inicial, “de las que 140 se transaccionaron en la Comisión, y más de una las retiraron los propios proponentes para tener el mayor consenso”. Los testimonios sobre aquella movilización llevaban a los presentes en el acto de ayer a pensar en la que en unos días protagonizará Huelva en demanda de las infraestructuras, también en el mes de marzo. La rectora, consciente del paralelismo, pidió, en declaraciones previas a los periodistas, que no se pierda ahora el espíritu de entonces: “Todo el mundo lo recuerda como algo apolítico, por el bien de la ciudadanía, y en el que todo el mundo se integró sin sacar mayores réditos. Eso sería un modelo bueno para reproducir cuando haya temas que interesen a la ciudadanía”.