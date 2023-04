El “ratoidvania” español Curse of the Sea Rats se estrena en PC y consolas

Con sabor español se estrena el metroidvania Curse of the Sea Rats, obra del estudio barcelonés Petoons Studio, creadores del juego familiar Petoons Party, galardonado como Mejor Juego Infantil en los Premios PlayStation Talents.

Curse of the Sea Rats es un juego de aventuras y plataformas, al estilo metroidvania (aunque ellos prefieren llamarlo "ratoidvania"), en el que cuatro prisioneros del Imperio británico son trasformados en ratas por la infame bruja pirata Flora Burn.

Para recuperar sus cuerpos humanos, nuestros protagonistas tendrán que luchar contra jefes temibles, descubrir los secretos de la extensa costa irlandesa del siglo XVIII y capturar a la bruja que los maldijo.

Cada uno de los personajes cuenta con su propio estilo de juegos y habilidades, así como todos pueden también recoger objetos y gestionar su inventario para buscar tesoros ocultos y comprar nuevos objetos que les ayuden a tener alguna ventaja en la batalla.

Un aspecto para destacar de Curse of the Sea Rats es que el juego cuenta con animaciones 2D dibujadas al estilo tradicional, y que se combina con detallados entornos en 3D para conseguir un apartado visual verdaderamente llamativo.

Además de ello, el juego ofrece un enorme elenco de personajes secundarios que dan lugar a misiones secundarias y múltiples finales por descubrir; así como un cooperativo local para hasta 4 jugadores, que termina de redondear la experiencia de este metroidvania.

Curse of the Sea Rats ya está disponible en PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Además, y gracias a la editora Meridiem Games, en España también está disponible en formato físico para PlayStation y Nintendo Switch.

Enlace: https://thousand-sunny.org/el-metroidvania-espanol-curse-of-the-sea-rats-ya-esta-disponible/

Olydri Games y Microids han puesto fecha de lanzamiento a Noob: The Factionless, su colorido juego de rol, que se estrenará el próximo 29 de junio en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

En Noob: The Factionless los jugadores protagonizan las aventuras de cuatro jugadores del gremio Rush -Baster el Negociador, Drek el Berserker, May la Cartomante y Logs el Elementalista- en su misión por alcanzar el nivel supremo y convertirse en la élite del MMORPG Horizon: Clase Legendaria.

“Juntos tendrán que enfrentarse a cientos de monstruos y recorrer mundos fantásticos para dar a su gremio el lugar que se merece en el mundo de Horizon, entre los míticos gremios Noob, Justice, Roxxor y Pro Game Master. Pero el desafío al que se enfrentarán no se limitará a Horizon: sus avatares cumplirán misiones “reales” en la vida real. La historia transcurre tanto en el juego como en la vida real.”, detalla la nota de prensa.

Sus desarrolladores destacan que se ofrecen más de 50 horas de juegos, más de 750 avatares con los que interactuar y más de 300 mapas que explorar, así como un profundo homenaje a los mejores juegos de rol japoneses de todos los tiempos. Además, llegará con textos en castellano.

A medida que progresen en su aventura, los jugadores podrán personalizar sus avatares con el equipo que saqueen y, por otra parte, mejorar su equipo y habilidades con la experiencia obtenida de los combates, adaptando sus habilidades al estilo de lucha deseado y/o los enemigos que les hagan frente.

Noob: The Factionless se pondrá a la venta el 29 de junio de 2023 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. En el caso de las consolas, el juego contará con edición física gracias a Meridiem Games.

Enlace: https://thousand-sunny.org/noob-the-factionless-llegara-el-29-de-junio/