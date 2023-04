Sonic ha muerto, ¡encuentra al asesino en The Murder of Sonic the Hedgehog!

Podría parecer una broma del April Fools’ Day y, de hecho, lo es; pero al mismo tiempo también es una realidad: SEGA ha lanzado por sorpresa The Murder of Sonic the Hedgehog, un juego gratuito en el que tendremos que investigar el asesinato del legendario Sonic the Hedghehog.

“¡Es el cumpleaños de Amy Rose y ha decidido organizar una fiesta en la que jugarán a resolver un asesinato en el Mirage Express! Sonic the Hedgehog se convierte en la primera víctima y todos se disponen a desenmascarar al asesino. Sin embargo, hay algo que no cuadra… ¿Se trata de un inocente juego o hay algo más siniestro detrás?”, contextualiza la compañía nipona.

Esta insólita aventura por desenmascarar al asesino de Sonic nos llevará a interrogar a personajes conocidos de la franquicia y a ponernos en la piel de un nuevo protagonista original en su primer día de trabajo a bordo del Mirage Express.

A pesar de la tragedia acontecida, la compañía del erizo destaca que el juego permitirá a los jugadores disfrutar de vistas y sonidos del Mirage Express con paisajes y personajes dibujados totalmente a mano.

Sin duda es una propuesta inesperada que no está desarrollada por el Sonic Team, aunque desde SEGA no descartan considerarla como canon en el universo Sonic: “Ya sabes lo que dicen: todo es canon. Este no es un juego de Sonic Team, ¡pero cada fan puede tener su propio canon!”

The Murder of Sonic the Hedgehog ya está disponible gratuitamente en PC (Steam).