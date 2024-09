Puente sigue sin poner fecha a la llegada del AVE a Huelva entre ataques a Pilar Miranda en el Senado

Huelva/El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha seguido sin concretar este martes una fecha para la llegada de la alta velocidad a Huelva, en la sesión de control al Gobierno en el Senado. Un debate que fue elevándose de tono y que acabó con descalificaciones del ministro al trabajo de la alcaldesa onubense Pilar Miranda, entre gritos, aplausos y peticiones de retirada de intervenciones en el Diario de Sesiones.

Puente comparecía para responder a una pregunta del senador onubense y alcalde de Lepe, Juan Manuel González, sobre la fecha estimada para la llegada del AVE a la provincia de Huelva.

Lo concreto fue que el Gobierno "no descarta" que el AVE llegue a Huelva, que están tramitando el estudio informativo y que están "respondiendo" a las cuestiones medioambientales que se les plantean desde la Junta de Andalucía y el Gobierno.

El ministro insistió en que lo único que están haciendo es planteando alternativas a la alta velocidad “más baratas y rápidas” y que “desde luego no pondremos en marcha sin el consenso con el territorio”.

Antes, el senador popular Juan Manuel González, en el planteamiento de la pregunta de control al Gobierno, se lamentaba de que en Huelva se conozca ya la conexión ferroviaria como ‘El tren de la bruja': "Somos el hazme reír".

González insistió mucho en la posibilidad de la futura conexión Sevilla-Huelva-Faro después de que en la anterior comparecencia en el Congreso, la semana pasada, Óscar Puente asegurara que Portugal no tiene ningún interés en ese trazado.

“Nosotros queremos conectarnos con el resto de España y también con Portugal no renunciamos a nada, queremos las mismas oportunidades que el resto de los españoles, su Gobierno nos tiene aislados pero sin los beneficios de la insularidad”, explicaba González que aseguraba que “la alta velocidad a Huelva requiere una inversión bestial, como usted ha dicho, aunque los datos evidencian que sería la más barata de las conexiones entre las provincias”.

El senador del PP recordó la promesa del presidente Zapatero en 2005 de que en 2020 todas las capitales estarían conectadas por AVE y el deseo en el año 2021, en la Cumbre Ibérica, del que era Primer Ministro de Portugal, Antonio Costa, de unir el Corredor Atlántico con el Mediterráneo, el Algarve y Andalucía. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para tener AVE?, esta es la provincia cero-cero en inversiones. Huelva es un cero a la izquierda para la izquierda”.

El ministro de Transportes fue directo: “¿De dónde sacan ustedes que el Gobierno haya descartado el AVE entre Huelva y Sevilla si en este momento estamos tramitando el correspondiente estudio informativo y respondiendo a Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al Ministerio?"

Una DIA caducada y otra sin finalizar

"¿En qué posición de autoridad vienen a decirme a mí que Huelva es un cero para la izquierda cuando en el año 2008 ya había un estudio informativo para llevar el AVE a Huelva y en el año 2011 estaban en redacción los proyectos? Lo que sucedió es que llegó el PP al Gobierno y paralizó la tramitación de los documentos necesarios para llevar el AVE a Huelva, y caducó, y por eso nos vemos en la situación de tener que volver a empezar de cero pero esto no es exclusivo de Huelva, es lo mismo que pasó en Extremadura, que también caducó la DIA durante el Gobierno del PP o en Navarra”.

En el caso de Huelva, no recordó el ministro otro estudio informativo de 2017 que pasó en 2021 al Ministerio para la Transición Ecológica para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, en cuya tramitación lleva desde entonces sin que se haya dado nueva información. En los últimos meses se ha indicado desde el Ministerio de Transportes que hay un nuevo estudio informativo para la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla en elaboración.

Fue en este punto cuando Óscar Puente volvió a poner encima de la mesa la posición del Ejecutivo. “El Gobierno no ha descartado la conexión Sevilla- Huelva por Alta Velocidad y está tramitando los instrumentos necesarios para llevar a Huelva la alta velocidad y el Gobierno lo que está haciendo es plantearle a Huelva alternativas más rápidas y menos costosas que desde luego no pondremos en marcha sin el consenso con el territorio”.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, desde la tribuna de invitados del Senado, agradece el apoyo del Grupo Popular tras las descalificaciones del ministro. / Europa Press

“Usted funciona a golpe de titulares, pero siguen sin quedarnos claro sus planes para Huelva”, le respondía el senador del PP recordándole al ministro que “cuando Espadas era alcalde de Sevilla y Cruz alcalde de Huelva no les parecía una tontería el AVE Sevilla-Huelva-Faro, porque ellos fueron los primeros en buscar esta infraestructura y reclamar una alianza con el Algarve. Actualmente hay 18 capitales de provincia española con menos población que Huelva que ya disfrutan de la alta velocidad. ¿Está Huelva entre las prioridades del Gobierno para la llegada de la Alta Velocidad o tendremos que esperar 30 años más?”

A partir de aquí todo fue bronca

Y fue en la contrarréplica de Óscar Puente cuando el debate que, hasta ese momento había ido dentro de unos cauces más o menos normales de lo que se presupone un debate parlamentario, cayó en el terreno bronco.

El ministro comenzó asegurando que “ustedes no son serios ni son leales". "¿Creen ustedes que es de recibo que me trajeran el otro día, para una pregunta muy parecida a ésta, a la alcaldesa de Huelva, y hoy me la vuelvan a traer aquí haciendo de público, haciendo honor a su apellido, de Miranda en el Senado? ¿No tiene nada mejor que hacer la alcaldesa de Huelva que venir aquí a costa del erario público a asistir a una pregunta?”

"¿Creen ustedes que (...) me la vuelvan a traer aquí haciendo de público, haciendo honor a su apellido, de Miranda en el Senado?"

Entre murmullos y gritos cada vez más ostensibles en el Senado, Puente proseguía: “Es vergonzosa la utilización que hacen ustedes de las instituciones, si la alcaldesa de Huelva tiene interés en defender a su territorio hay otras formas de hacerlo y no prestarse al numerito del Grupo Parlamentario del Senado del PP, yo he sido alcalde ocho años y nunca me he permitido el lujo de estar de miranda en el parlamento y sin atender los problemas que tienen mi tierra”.

En ese momento, al finalizar la intervención el ministro, el Grupo Popular del Senado se levantó y aplaudió a la alcaldesa, que saludó antes de una intervención no programada del senador andaluz del PP Javier Arenas. Éste aseguró que “la alcaldesa de Huelva, como todas las alcaldesas de España, tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos y es una alcaldesa a respetar como todas las alcaldesas democráticas de España y quiero pedir que las afirmaciones del señor Puente no figuren en el Diario de sesiones porque ha tratado a la alcaldesa como un objeto que llevamos y traemos. Dignidad, señor Puente, dignidad”.