Un supermercado británico ocupará el antiguo cine Emperador

Un nuevo tiempo de esperanza se abre ahora para el comercio onubense y para el centro de Huelva. Cuatro de los mayores locales comerciales que permanecían cerrados hace meses, incluso años, vuelven a la actividad en breve. Un restaurante, dos perfumerías y un supermercado lideran la revitalización de las calles peatonales de Huelva, que completan una decena más en el entorno de la principal arteria comercial de la ciudad. Más que suficientes para que la temporada navideña que se avecina y el periodo de descuentos de noviembre ligado al Black Friday cobren una especial vitalidad.

Uno de los más llamativos, quizá también el de mayor superficie para el público, el local que ocupaba el antiguo cine Emperador en la calle Berdigón –posteriormente tienda de ropa de la firma Lefties– será de forma inminente un supermercado de la cadena británica Dealz, que se encuentra en plena expansión en España.

Estos días atrás se ha empezado a intervenir la fachada, a pesar de la discreción con la que se han llevado a cabo los trabajos de acondicionamiento del local. Ya luce el color turquesa de Dealz, una cadena minorista del grupo británico Poundland que ofrece artículos de consumo de las principales marcas nacionales e internacionales, en distintas categorías de alimentación y droguería y en moda textil, entre otros, a precios muy rebajados.

Radicada en Irlanda, hace un tiempo emprendió su expansión europea en Polonia y España, donde tiene 16 establecimientos por ahora, repartidos entre Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, aquí sólo en Málaga, Torremolinos y Granada. En total, según datos de la propia compañía, 8.050 metros cuadrados de espacio de ventas, con más de 275 empleados y ambiciosos planes para seguir creciendo.

En el otro extremo, junto a la Iglesia de la Concepción, en la esquina de Méndez Núñez con Mora Claros, un local que estaba vacío desde la marcha de Massimo Dutti está siendo completamente vaciado para empezar la instalación de una perfumería de la cadena Primor. Ésta destaca por la venta de grandes marcas a precios muy competitivos; tiene su base en Málaga y más de 90 tiendas en toda España, tanto a pie de calle como en centros comerciales, con presencia en todas las capitales andaluzas salvo Huelva, con la que ahora salda la deuda pendiente.

En frente, donde hasta este verano ha permanecido abierto Inside, hay obras de reforma también para instalar otro establecimiento de perfumería y maquillaje. No ha trascendido más, salvo que ésta es la adscripción con la que se han solicitado los permisos correspondientes.

El antiguo local de Prenatal en La Placeta reabre este mes como nuevo local de un distribuidor de Apple en Huelva

Y es conocido ya hace unos meses el desembarco de la franquicia de comida italiana La Mafia, que ocupará las dos plantas de la anterior sede del Banco Santander en el Palacio de los Duques de Medina Sidonia, que va a recuperar su aspecto primitivo exterior gracias a las obras de acondicionamiento. Es el cuarto de los grandes locales que reabren en el centro y al que también se unen las dos plantas de la antigua sede de Prenatal en La Placeta, también en obras para el traslado allí de Rossellimac, distribuidor de Apple actualmente en calle Palacio.

“Todos son negocios muy importantes que sabemos seguro se van a instalar porque ya han pedido sus permisos de apertura”, cuenta el presidente de Ceca-Comercio Huelva, Antonio Gemio. “Cuantos más locales haya abiertos, mayor va a ser la afluencia de público. Estamos muy contentos”.

Este desembarco comercial no es aislado. Al margen de estos, que se pueden considerar buques insignia por la dimensión de su negocio, hay varios locales más que están en proceso de acondicionamiento o que han abierto recientemente. Es el caso de una zapatería en Concepción, dos heladerías en Berdigón y José Espronceda o una agencia de viajes reubicada en Palacio. También se mudará en Berdigón una agencia inmobiliaria, que ocupará el conocido local de Electronuba, de esquina con Sor Ángela de la Cruz, a pocos metros de donde se prepara también la apertura de una óptica. Se anuncia, además, una tienda de moda en la calle Arquitecto Pérez Carasa y se trabaja en la rehabilitación de otra joya arquitectónica en calle Palacio 13, en cuyo local se ubicará otra inmobiliaria.

Si funciona, todos ganamos

Desde el Ayuntamiento de Huelva se asegura que se está trabajando hace tiempo para que “vayan llegando nuevas inversiones comerciales al centro neurálgico de la ciudad”. “Si el comercio funciona, si crece, si se consolida, todos ganamos”, apunta la nueva concejala de Comercio y Mercados, Tania González.

Ésta, precisamente, es uno de los factores destacados por los comerciantes para marcar un punto de inflexión en el desarrollo del sector en Huelva. Era una vieja reivindicación que la Administración local tuviera un área específica dedicada a fomentar políticas para su protección y promoción, y se ha hecho realidad al comienzo de este segundo mandato de Gabriel Cruz al frente del Ayuntamiento.

“Nosotros somos apolíticos”, aclara Gemio. “Hicimos esta reivindicación a todos los partidos con los que nos reunimos durante la campaña electoral pero la primera medida que tomó el alcalde, una vez que ganó, fue crear esta Concejalía, que a nosotros nos viene de maravilla. Estamos en contacto casi a diario, presentando propuestas, corrigiendo problemas, tratando otros nuevos. Tania tiene con nosotros un trato exquisito desde el primer minuto”.

Las buenas y fluidas relaciones que mantienen empresarios y Gobierno municipal ha llevado a que entre ambos se preparen las bases de un proyecto que está llamado a dar el impulso definitivo al sector en Huelva. Se trata del Plan Estratégico del Comercio de Huelva, cuya redacción se va a licitar en breve con las aportaciones de los propios comerciantes para emitir un diagnóstico del estado actual y las claves de la evolución que debe tener en el futuro a medio y largo plazo.

El Plan Estratégico del Comercio permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de mejora

Asegura la concejala de Comercio que este documento será “un instrumento profesional basado en estudios científicos de campo que nos servirá para aprovechar al máximo las oportunidades de mejora y de desarrollo del sector en la ciudad, y para promover su crecimiento, mientras seguimos trabajando conjuntamente en impulsar medidas para apoyar e incentivar la actividad comercial”.

La necesidad de una estrategia parece fuera de duda. Las reaperturas de locales cerrados en pleno centro es motivo ahora de optimismo por la dinamización que supondrá para la zona y por el efecto llamada que puede ejercer sobre otros negocios. Pero desde el sector se recuerda que la recesión sigue en Huelva, donde el comercio se resiente todavía.

“Empezamos con la crisis en 2008 y no nos ha dejado todavía”, advierte Antonio Gemio por la especial incidencia que hay en el sector: “Nosotros hemos sido los grandes sufridores de la crisis. Ha habido comercios que no lo han podido soportar y otros tienen un valor tremendo por seguir adelante cada día”. Muchos, obligados a reinventarse, sacrificándose un poco más cada año y “soportando una gran presión fiscal”.

“En Huelva tenemos el problema de un paro muy alto, con una renta per cápita muy baja, a lo que se suma el daño que nos hace la venta on line”. Frente a esta última, las ventajas del comercio de proximidad, de la calidad de la atención, del servicio, y la satisfacción de contribuir a la riqueza local: “Lo que se gasta aquí, se queda y se reinvierte aquí; lo que se va, ya no vuelve. Que nadie se olvide”. Ahora habrá más negocios en Huelva; más oportunidades para comprobarlo.