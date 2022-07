¿Cómo puedo conseguir un préstamo si no tengo nómina?

Un coche, una reforma o la compra de una vivienda son algunos ejemplos que explican por qué es necesario hacer uso de un préstamo. En efecto, una gran parte de la población hace uso de este tipo de recursos para alcanzar algunas de sus metas y sueños. Cada persona es diferente y como tal, su nivel de ingresos y condiciones laborales también lo son, por lo que hay personas que buscan un préstamo pero no disponen de nóminas. Los préstamos hipotecarios sin nómina son la mejor elección para este tipo de personas, pero antes que hacer uso de ellos es importante conocer en qué consisten los préstamos de garantía hipotecaria privados, de qué manera obtenerlos y cuáles son sus ventajas. En este artículo desvelamos todos los detalles.

¿Qué son los préstamos de garantía hipotecaria privados?

A la hora de hablar de préstamos de garantía hipotecaria privados, nos referimos a un producto financiero que está enfocado a personas que tienen necesidad de capital. En ellos, puede haber solicitud sin necesidad de presentación de una nómina. Ahora bien, se presentan bienes a nivel patrimonial mediante rentas o bien, con patrimonio en venta.

Gracias a los préstamos privados hipotecarios, se consigue una mayor flexibilidad. Como indicamos, para su acceso se requiere de un inmueble que sirva como garantía. A través del préstamo, se puede acceder al dinero necesario para la necesidad que se requiera, tal y como hemos ejemplificado al inicio.

¿Cuáles son sus ventajas?

Los préstamos hipotecarios sin nómina de PrestamosHipotecarios.net tienen amplias ventajas. En primer lugar, cabe destacar las competitividad respecto a las cuotas de interés que tiene. También hay que mencionar la devolución flexible por lo que respecta a plazo y a pagos cada mes. En caso de cancelación antes de tiempo, no existe ningún tipo de comisión y tampoco se establece un compromiso de permanencia. Por otra parte, para este tipo de préstamos no es necesario cambiar de banco, que siempre supone un caos y se puede realizar la solicitud cómodamente desde nuestra casa. Esta última ventaja, será efectiva siempre que no se exija la firma en Notaría.

En cuanto a sus condiciones, encontramos intereses que se fijan desde un 8,95% en adelante. Las cuotas son tanto mensuales, como trimestrales o semestrales y hay hasta 240 meses de devolución. En caso de que se necesite Notaría, seremos nosotros quienes la elegiremos para firmar y tener garantía de transparencia.

Por último, es conveniente conocer los requisitos para el acceso a estos préstamos hipotecarios sin nómina. Son escasos, pero importantes. El primero de todos es ser mayor de edad, pero además, es importante la justificación de otro tipo de ingresos así como de solvencia y por último, la disposición de un bien inmueble.

Como podemos observar, al posibilidad de obtener un préstamos hipotecario sin nómina es posible si cumplimos con los requisitos. Una forma más sencilla de obtenerlo para cumplir nuestros sueños o metas de una manera más accesible. Ahora es el momento de valorarlo y decidir acerca de su solicitud.