La provincia supera los cien casos en una semana y registra un brote en Riotinto

Más de cien casos confirmados de covid-19 mediante pruebas PCR en una semana. La provincia de Huelva encara su segunda oleada de contagios con el final del periodo vacacional y a las puertas del inicio del curso. Septiembre arranca con datos duros en la lucha contra la pandemia. En los últimos siete días de agosto se confirmaron 116 contagios de personas residentes en la provincia o que bien fueron certificados en centros de salud onubense. Casi 15 casos diarios de media, números que recuerdan las semanas de mayor virulencia del Covid-19 en pleno mes de marzo y abril.

El último parte emitido por las autoridades sanitarias reflejaban 22 positivos hasta primera hora de ayer lunes, lo que eleva los casos confirmados por PCR a 696 desde que se declaró la pandemia.

Los datos acumulados en los últimos días rompen además la tendencia costera de los contagios, que durante el verano habían estado muy limitados a núcleos playeros o limítrofes. De hecho, el ayuntamiento de Minas de Riotinto confirmó un brote en el municipio con cinco de los seis casos registrados en las últimas horas por Salud vinculados. Así, solo durante el fin de semana pasado hubo contagios en 19 localidades de la provincia. El municipio con más positivos fue Villalba del Alcor con siete; mientras que Minas de Riotinto, Lepe y Aljaraque confirmaron seis cada uno. La capital añadió otros cuatro. Con menor incidencia registraron nuevos pacientes localidades como Trigueros y Paterna del Campo con dos cada uno; y Cartaya, Ayamonte, Isla Cristina, Cabezas Rubias, Corteconcepción, Valverde del Camino, Bollullos par del Condado, San Juan del Puerto, Moguer, Escacena del Campo, Manzanilla y La Palma del Condado. A ellos se suman una decena de casos de los que no se especifica el municipio, pero que están adscritos a la provincia de Huelva.

No obstante, este incremento de contagios no tiene su reflejo en una mayor presión hospitalaria ya que hay en estos momentos cuatro personas hospitalizadas, de las que una se encuentra en la UCI. No se han registrado nuevos curados con respecto al parte de las jornadas precedentes.

Sobre el brote declarado en Minas de Riotinto, la alcaldesa de la localidad, Rocío Díaz, comunicó a través de la cuenta oficial del ayuntamiento en Facebook que “las personas afectadas por este brote en el corazón de la Cuenca Minera se encuentran “aisladas en sus domicilios y en ningún momento han requerido de hospitalización alguna”. El brote se ha producido por contacto estrecho entre los afectados. Todos los contactos directos se encuentran en seguimiento epidemiológico.

Díaz compartió la información de Salud con sus vecinos “para evitar cualquier tipo de bulo y especulación”, y lanza “un mensaje de tranquilidad a la población, a la vez que les pide que extremen las medidas de higiene y distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias”.

A pesar de los datos, que colocan una semana más a la provincia en cifras del mes de marzo, Huelva es una jornada más la provincia de Andalucía con menor incidencia de la pandemia.

Por provincias: en Almería (100 hospitalizaciones, de los que 20 en UCI), Cádiz (55 hospitalizaciones, de los que 13 en UCI), Córdoba (51 hospitalizaciones, de los que 3 en UCI), Granada (42 hospitalizaciones, de los que 3 en UCI), Huelva (4 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI), Jaén (18 hospitalizaciones, de los que 4 en UCI), Málaga (139 hospitalizaciones, de los que 17 en UCI) y Sevilla (39 hospitalizaciones, de los que 8 en UCI).