La provincia de Huelva dobla los pacientes enfermos de covid-19 en una semana

El repunte o segunda ola de Covid-19 es evidente. Los datos de la última semana en la provincia de Huelva son una clara prueba de ello. Desde el pasado lunes y hasta ayer domingo contrajeron la enfermedad en la provincia de Huelva 56 personas, lo que da una media de casi nueve pacientes nuevos al día. A diferencia de lo sucedido las semanas previas, en las que los casos se sucedieron a cuenta gotas y con jornadas sin positivos, desde el lunes al domingo la confirmación de nuevos pacientes fue constante.

Actualmente hay en Huelva, o bien computados en la provincia por haber sido confirmados en ella, 115 casos activos de covid-19. Se considera como tal a las personas que en estos momentos padecen la enfermdad, descartados los curados y fallecidos. De ellos, 56 fueron diagnosticados desde el pasado lunes. El día con mayor virulencia fue el el miércoles, cuando los 17 nuevos positivos hizo retroceder a la provincia a los datos del 2 de abril. El jueves hubo 11 casos, de nuevo por encima de la decena. Durante el fin de semana el crecimiento ha sido sostenido con 6 y 5. Mientras crecen las personas que se contagian se estancan los curados.

No obstante, y a pesar de los datos, el comportamiento de la pandemia en la provincia de Huelva sigue siendo menos agresivo que en el resto de la comunidad. Con una incidencia de 102,6% de casos por cada 100.000 habitantes es la que presenta una menor tasa por delante de Cádiz (141,5%) y Sevilla (160,9%).

A pesar del repunte, Huelva se mantiene como la de menor incidencia de Andalucía

La provincia de Huelva sumó ayer cinco positivos más por covid-19. Según el parte emitido por la Consejería de Salud, el total de contagios confirmados por PCR en la provincia asciende ya a 535. Es la única novedad en la información que aporta el SAS ya que no se contabilizaron curados ni nuevos contagios en Huelva. De este modo, actualmente hay cuatro personas hospitalizadas en centros sanitarios onubenses. La última de ellas en Riotinto, donde el Ayuntamiento de Aracena confirmó que uno de los seis casos anunciados el sábado era un vecino había dado positivo y se encontraba en el hospital comarcal. Al no haber actualización de la web del Instituto de Estadísticas y Cartografía de la Junta de Andalucía no será hasta mañana lunes cuando se conozca la distribución completa por municipios de los últimos positivos. Además de Aracena también ha confirmado Rosal de la Frontera un contagio en su término aunque se trata de un menor residente en Barcelona que veraneó en el pueblo y ya se encuentra en la capital condal. La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 171 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 34 se encuentran en UCI.