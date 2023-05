Estos son los protagonistas del Salón Internacional del Cómic de Huelva 2023

El Salón Internacional del Cómic de Huelva se celebrará del 4 al 7 de mayo en la Casa Colón. Se trata de un encuentro con un variada programación de actividades centradas en talleres enfocados en diferentes edades para que los amantes del cómic pongan en común sus gustos y conozcan a sus autores favoritos. Una cita cultural que se celebra cada año organizada por la Asociación Chocómic, que tiene una gran acogida en la ciudad y en la que público se interesa por las últimas novedades de esta narrativa gráfica. Se trata de cuatro jornadas intensas donde se reciben a autores reconocidos que presentan su obras o realizan firmas de libros.

El cartel de este año se ha realizado por Fernando Dagnino, un dibujante madrileño que ejerció como ilustrador y diseñador gráfico, en él ha representado al superhéroe Spiderman en un momento de acción. Dagnino cuenta con una amplia carrera, trabajando en el mercado español y en el internacional para Walt Disney o para series como Batman and the Outsiders, Superman, Supergirl, Resurrection Man, Justice League: Generation Lost o Suicide Squad.

Los talleres, que se enfocan para diferentes públicos y edades, estarán coordinados por Miguel Ángel Alejo, teórico y periodista granadino que ha sido comisario de festivales de humorismo gráfico y de cómic en varias localidades de Granada o en la capital. Desde 2010 tomó el cargo de director de la revista satírica El Batracio Amarillo, lanzando varias colecciones nuevas y un suplemento infantil.

El Salón Internacional del Cómic de Hueva recibirá a dibujantes, guionistas o periodistas relacionados con esta narrativa gráfica que compartirán su experiencia con todos los participantes. Diego Galindo será uno de ellos, licenciado en Bellas Artes, ha centrado su producción principalmente para el mercado estadounidense, dibujando para títulos como Bribones (Rogues), Grimm, Red Sonja, Army of darkness: Ash for president o Army of darkness/Xena :Forever and a day, miniserie junto al guionista Scott Lobdell para la editorial Dynamite.

Otro de los invitados es Antonio Hitos, un onubense que lleva toda su vida vinculado con el mundo del cómic, autor de Inercia su primera novela gráfica, recibió en 2013 el VII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic, y le valió nominaciones a mejor obra y autor revelación en los salones del cómic de Madrid y Barcelona en 2015. Su siguiente trabajo es Materia y actualmente reside en Angulema (Francia), ciudad que es el centro del cómic en el pais vecino.

También estará presente Leticia Morgado, dibujante y colorista de cómics sevillana, amante del anime, el dibujo y cosplay. Ha trabajado con las editoriales internacionales Amigo Comics, Cascaborra, Unrated y algunas editoriales americanas como Obscura Comics, Angry Vikings. Con Unrated acaba de publicar el nuevo número de Freelancers en el que ha trabajado como colorista. Además, ha salido a la luz su proyecto personal, Black Death.

El guionista José Oliveros Segura también participará en el Salón del Cómic de Huelva. Con una larga trayectoria, sus últimos trabajos son Los Hijos de Aramar, en Ediciones Babylon en 2014. En 2015 guioniza El Sol de Trunza, como complemento en las páginas de Rogues!, de Amigo Cómics, para el mercado americano, que se ha publicado en España por Carmona en Viñetas. Esta aventura tiene su continuación en Bárbara la bárbara, que se publica tanto en España como en Estados Unidos en 2020. Desde 2018 es habitual colaborador de La Máquina de Albóndigas.

Finalmente, asistirá el dibujante sevillano Manuel Díaz Bejarano, que comenzó colaborando en fanzines y en 2013 dio el salto al mercado americano, donde ha dibujado para Bluewater, AC Comics y Zenescope. En 2014, junto a Ester Salguero y Ernesto Olvera, crean Korat Comics, con la intención de publicar cómics biográficos en España, como la biografía de Penélope Cruz. En 2015, publica la biografía de Isabel La Católica en Korat Cómics, y una nueva aventura de El Capitán Trueno para los socios de la Asociación de Amigos del Capitán Trueno. También, con guiones de JOS, la serie El Sol de Trunza, como complemento en las páginas de Rogues!, de Amigo Cómics, para el mercado americano, que se ha publicado en España por Carmona en Viñetas.

Estarán presente en el salón Matraca Ediciones para presentar el cómic Tebeos del Bollo y el libro de Gerardo Macías, Cómics Primera Temporada. Unrated Cómics tampoco se perderá el encuentro, una editorial que actualmente cuenta con una línea basada en cómics de acción y aventura. Unas jornadas que prometen no decepcionar a ningún amante del cómic para las que se espera una gran afluencia.