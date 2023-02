La propuesta mejor valorada para la reforma del Muelle de Levante plantea soterrar la avenida de Hispanoamérica

La integración de la avenida de Hispanoamérica y las soluciones de movilidad aportadas centran las resoluciones de la valoración técnica de la mesa de contratación del Puerto de Huelva para el proyecto de reforma del Muelle de Levante. Un total de siete empresas presentaron proyectos para hacerse con la redacción de una de las grandes reformas urbanísticas de las últimas décadas en la capital onubense. La obra cambiarán gran parte de la fachada litoral de la ciudad, al eliminar la zona industrial y pesquera del Puerto para su urbanización completa. Es la nueva Huelva que se vuelca sobre su ría.

De los siete proyectos presentados y tras la valoración técnica de las propuestas hay tres de ellos con opciones reales. La alternativa de UTE Ayesa Ingeniería y Arquitectura-Julián Zapata Gabinete de Proyectos obtuvo un 95 sobre 100, Urbanz Arquitectura y Urbanismo-Gabinete Técnico Ambiental un 85 y Idom Consulting Engineering Architecture un 81. Son los tres proyectos mejor posiciones para elaborar el plan final de la remodelación. Los otros, en base a los criterios de baremación publicados en la plataforma de contratación pública, no resuelven los grandes problemas que plantea la reforma o bien dan soluciones que no concuerdan con el espíritu de integración de la zona industrial en desuso del Puerto con la ciudad.

El Puerto solicitó documentación adicional para alguna de las propuestas por considerarla en riesgo de baja temeraria, por lo que debe acreditar que el proyecto es financieramente viable dentro de los márgenes fijados. Una vez esté resuelto se procederá a la convocatoria de la mesa de contratación. Ésta elevará la propuesta que considere mejor a la presidencia del Puerto para la adjudicación final. La previsión es que antes de final de mes pueda haberse completado todo el proceso.

El principal escollo de la obra es la avenida de Hispanoamérica. Actualmente es una vía de cuatro carriles que junto a las antiguas vallas del perímetro portuario actúan como barrera entre el Puerto y la ciudad. Es la frontera natural que debe desaparecer. La propuesta mejor valorado ofrece como respuesta el soterramiento del tráfico. Es una alternativa costosa financieramente pero que permite “muy buena integración y conectividad del Muelle con el resto de la ciudad”. La medida garantiza soluciones al tráfico y la integración completa del actual Parque de Zafra. Todo el espacio queda unificado. El proyecto de Ayesa-Julián Zapata incluye la demolición del tinglado norte y la fábrica de hielo. Contempla un aparcamiento subterráneo y otro de carga y descarga. Es un planteamiento “ambicioso” definen los técnicos que excede el presupuesto. Es su punto débil al obtener en ese apartado solo 3 de 5 puntos posibles. Su análisis de actuación así como la sostenibilidad del resultado final es óptima.

Urbanz-GTA se encuentra con un escollo importante en la avenida de Hispanoamérica. El análisis es claro en este aspecto: “integra el parque de Zafra con el Muelle de Levante, pero no con el resto de la ciudad”. Esto es debido a que su idea es desplazar el tráfico fuera de la zona portuaria, con lo que no elimina la barrera actual sino que la mueve. Además “no garantiza la mejora de la movilidad en la zona”. También excede el presupuesto fijado.

La tercera de las alternativas mejor valoradas es la menos ambiciosa a la hora de afrontar soluciones. IDOM apuesta por mantener el tráfico actual con pasos de peatones con badenes. De esto modo queda sin integrar el parque al existir la misma barrera actual ya que como solución solo se aporta la eliminación del vallado que existe en estos momentos. Elimina los dos tinglados. Su presupuesto es el más ajustado.

Los otros proyectos quedan prácticamente descartados por sus nulas soluciones al gran sentido de la reforma. Si el objetivo es integrar la actual zona portuaria en la ciudad, que no existan barreras desde la ría y su futura marina al casco urbano, aquellas que optan por mantener las barreras actuales o crear otras nuevas no responden a las necesidades. Contradicen el espíritu de la remodelación. Hay reducción de carriles sin integración o la construcción de un paso elevado que no resuelven ni las barreras ni permiten eliminar las barreras actuales entre la zona portuaria y la ciudad.