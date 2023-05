El programa 'Yo soy Cooperación' cierra esta edición con la participación de más de 2.300 personas de 27 municipios de Huelva

La sexta edición del programa Fomentando los Valores de la Solidaridad en la Provincia de Huelva, iniciativa impulsada por el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación, y ejecutada por la asociación Encuentros del Sur, acaba de concluir su sexta edición. El proyecto, mas conocido como Yo soy Cooperación, se ha venido desarrollando desde el pasado mes de noviembre, con la finalidad de promover la participación en cooperación en clave de solidaridad, acercar a la ciudadanía la hoja de ruta que supone la Agenda 2030, y dar a conocer la labor de la Diputación de Huelva en cooperación; así como dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre colectivos y la ciudadanía en general, con especial incidencia en la población escolar y la juventud.

Durante seis meses y medio, un equipo de cuatro personas ha recorrido la provincia onubense desarrollando actividades en todos aquellos municipios que lo han solicitado. Han sido en total 27 los pueblos que han formado parte de la presente edición, con medio centenar de actividades en las que han participando 2.316 personas.

Además, en su apuesta por el trabajo con la población juvenil, los profesionales del proyecto ‘Fomentando los valores de la Solidaridad en la provincia de Huelva’ han organizado y participado en cuatro encuentros territoriales con jóvenes de los municipios de Alájar, Huelva, Aracena, Almonte, La Puebla de Guzmán, Nerva, Punta Umbría y Rociana del Condado. En estos encuentros se ha trabajado con más de 140 jóvenes, de entre 15 y 25 años, de estos ocho municipios de la provincia de Huelva.

El objetivo de estos encuentros es dar a conocer a adolescentes y jóvenes los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en el marco de la Agenda 2030, promover inquietudes y sensibilizar sobre la necesidad del establecimiento de unas metas y objetivos que redunden en un futuro sostenible y frente a la crisis socio-ecológica global de nuestro tiempo, al mismo tiempo que animarlos y empoderarlos para que sean protagonistas del cambio y capaces de impulsar acciones e iniciativas relacionadas con la solidaridad, la cooperación internacional, los ODS y la Agenda 2030 en el territorio provincial.

En el proceso de sensibilización y localización de la Agenda 2030 con los jóvenes se les ha preguntado por cuáles son los desafíos que, a su juicio, se enfrenta el territorio. En este proceso se han recabado más de 57 desafíos relacionados con los 5 ejes temáticos de la Agenda 2030 (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas).

Desde el equipo dinamizador del programa se subraya que este tipo de acciones e iniciativas no tienen ningún sentido si se realizan de manera aislada en el tiempo y si no existe una coherencia, “un camino que recorrer”. Por ello, empoderar a los jóvenes en relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasa por que ellos se sientan protagonistas, no tanto de una acción o de un taller o de un encuentro, sino como de un proceso de fondo. Por esta razón se considera importante tanto seguir realizando Encuentros Territoriales que amplíen la muestra de los jóvenes del territorio, como la celebración del futuro Encuentro Provincial. Todo esto sin perder de vista en el horizonte la posible elaboración de un Plan de Acción que responda a esos desafíos y el seguimiento del mismo.

Un vídeo para celebrar el compromiso juvenil

En la próxima edición del proyecto está previsto continuar con los encuentros territoriales y celebrar un Encuentro Provincial que sirva de espacio de reflexión y de priorización de desafíos, que den sentido a la posible elaboración de un Plan de Acción que responda a estos desafíos. Estas son algunas de las conclusiones de la reunión entre el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva y la Asociación Encuentros del Sur, en la que se han valorado los resultados de la sexta edición del proyecto.

En el encuentro se ha proyectado de un vídeo en el que 40 jóvenes contribuyen a sensibilizar sobre la Agenda 2030 y a ser protagonistas del cambio. En él, una muestra de los jóvenes que han participado en los Encuentros Territoriales, interviene con una breve frase cada uno para después formar un mensaje entre todos, con el mensaje global de que se sientan involucrados, empoderados y protagonistas de esta iniciativa de una manera amena y cercana. Este audiovisual será difundido por distintos medios y redes sociales para contribuir a sensibilizar sobre la Agenda 2030 y servir como ejemplo para replicar iniciativas en este mismo sentido.