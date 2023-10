El profesorado del IES Fuentepiña se moviliza por la falta de climatización de las aulas

El profesorado del IES Fuentepiña de la capital se planta ante el calor. El personal docente ha decidido iniciar una campaña de movilización ante la falta de climatización de las aulas del centro, en las que se alcanzan temperaturas incompatibles con una docencia de calidad.

Tanto quienes trabajan en el centro como el propio alumnado, reconocen en una carta hecha pública esta semana que, "volvemos a casa exhaustos, encontrándonos mal y frustrados por no poder realizar nuestro trabajo en condiciones normales". La culpa la tienen unas aulas sin aire acondicionado ni otros sistemas de climatización y en las que, día si y día también, se alcanzan temperaturas que superan los 35 grados. "¿Por qué toleramos que derechos laborales básicos se vulneren a costa de nuestra salud?", se preguntan.

Tanto el personal docente como no docente del IES ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir a la Junta de Andalucía que tome cuantas medidas considere oportunas para acondicionar las aulas a una temporada veraniega cada vez más extensa. Para los docentes, las medidas que se han tomado hasta ahora, como la puesta en marcha del protocolo de recogida del alumnado a partir de las 12:00 del medidía si la temperatura superaban los límites estipulados es claramente insuficiente y "genera un sesgo entre los alumnos que tienen esa posibilidad y los que no y que además, vulnera claramente su derecho a la educación".

Además de esta medida, varios docentes han comenzado, de manera particular a salir al patio para poder dar las clases cuando en las aulas la temperatua se hace insoportable. "A veces optamos por cambiarnos a un aula que esté vacía pero esto no deja de ser un parche no soluciona el problema y que incluso nos aliena a verlo como un problema común de toda la comunidad educativa".

Con todo, los representantes del centro educativo han pedido al Gobierno de la Junta "soluciones reales y efectivas" para hacer frente al problema ante la certeza de que las olas de calor serán cada vez más habituales y persistentes. "Algunos centros cuentan ya con apartaos de aire acondicionado o ventiladores en sus aulas, pero en nuestro centro no contamos ni siquiera con toldos o cortinas". La situación, explican, "es insostenible". Los docentes, aseguran, "queremos trabajar en condiciones dignas y que nuestro alumnado reciba la mejor enseñanza posible".