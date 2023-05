Una maestra de Huelva lucha contra el bullying en las aulas con un entrañable libro

El bullying o acoso escolar es una realidad que preocupa cada vez más dentro de las aulas. Por eso, Rocío Aranda, docente del colegio Santa Teresa de Jesús de Huelva (en el que también fue alumna), ha decidido dar un paso al frente para acabar con esta lacra con la publicación de un entrañable libro infantil.

"Había una vez una niña llamada Manuela. Ella era una persona muy risueña, cariñosa y sensible. Siempre tenía una sonrisa y le encantaba ayudar a los demás. Un día, al venir del colegio, esa niña tan risueña se apagó. No sonreía y se sentía muy triste. ¿Qué le pasó a Manuela?". A través de esta reflexión, la onubense invita a leer Corazón invisible, "una obra que habla sobre los valores del respeto y la empatía que deberían tener los niños". Con este libro se marca así el objetivo de concienciar a los alumnos y a las familias sobre este tipo de comportamientos.

"Invito a leer este cuento que está escrito para ayudar a que los niños sean felices", asegura la autora. Por eso, pide a los estudiantes que recuerden que "todos tienen mentes gigantes y cada uno es único, con un corazón que debe ser visible".

Aranda lamenta haber tenido que presenciar casos de bullying dentro de las aulas. Fruto de su experiencia nace este libro, con el que pretende aportar su granito de arena "para concienciar a los niños sobre el buen comportamiento con los demás en clase". Asegura que de es un tema de gran relevancia que hay que empezar a trabajar desde la infancia. Por eso, Rocío ha querido concienciar desde el principio a los alumnos sobre la necesidad de ayudar al compañero, de tenderle la mano, de no reírse de los demás y de no darles las espalda si lo ven solos en la escuela. Además, pretende alertar a las familias sobre esta problemática.

Su primer libro fue presentado ante 200 personas el 14 de abril en el colegio Santa Teresa de Jesús, llegando a vender todos los ejemplares de la primera tirada. "Es un orgullo que el cuento pueda llegar a muchas familias", cuenta satisfecha. Los propios alumnos de Rocío Aranda fueron los encargados de contar el cuento, obteniendo un gran feedback, tanto por parte de padres, madres y otros compañeros docentes.

De su obra, dice, destaca que es un cuento vital, transparente, cercano y lleno de valores. Una lectura con la que pretende remover conciencias para acabar con el acoso escolar en los colegios. "No se puede consentir que haya niños que padezcan una gran ansiedad desde tan pequeños por no querer ir al colegio es algo que no se puede consentir. Es horrible", confiesa.