La profesión farmacéutica resalta la complejidad de su labor

La profesión farmacéutica celebra hoy su día mundial, y lo hace poniendo el foco en la labor que llevan a cabo sus profesionales con el fin de contribuir a la seguridad de los medicamentos -tanto en su acceso como su correcto uso- y alcanzar así los objetivos esperados en salud. Y no sólo exclusivamente desde el ámbito de la farmacia comunitaria, posiblemente el más reconocible y popular entre los usuarios. El Colegio de Farmacéuticos de Huelva también recuerda a los compañeros que desempeñan su labor profesional en farmacia hospitalaria, industria, distribución farmacéutica, análisis clínicos o en la Salud Pública, entre otros.“La farmacia comunitaria es un ámbito de desempeño profesional muy importante para el farmacéutico, pero nuestro trabajo también se deja notar en otros campos. Recientemente hemos podido verlo en un tema de máximo interés como ha sido el brote de listeriosis detectado en Andalucía. En los servicios de vigilancia y control alimentario también había farmacéuticos velando por garantizar la seguridad y la calidad de vida de la población. Ellos son la constatación de nuestra capacitación como profesionales sanitarios para desempeñar labores más allá de la dispensación de medicamentos, para trabajar de una forma más amplia en el beneficio de la salud de la población”, ha recordado Jorge J. García Maestre, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva.Desde el Colegio onubense se hace hincapié en este mensaje en el día mundial de la profesión, fecha que coincide con la fundación de la FIP (Federación Internacional Farmacéutica, por sus siglas en inglés). ‘Medicamentos seguros y efectivos para todos’ es el lema de esta edición, en la que se quiere destacar la labor fundamental que desarrollan los farmacéuticos en favor de la seguridad del paciente, especialmente en aspectos como la promoción del buen uso de los medicamentos, así como de la efectividad de los fármacos ayudando a los ciudadanos mediante el seguimiento de sus tratamientos.Con el lema elegido, se destaca la responsabilidad de los farmacéuticos que trabajan cada día, no sólo para garantizar el acceso a los medicamentos, sino también para que los pacientes hagan un uso adecuado de los mismos evitando la aparición de errores y efectos no deseados y aumentado así la seguridad y efectividad de los fármacos. De esta manera, la intervención del farmacéutico permite obtener los resultados esperados de los tratamientos mejorando la salud de los ciudadanos y evitando otros costes asociados al mal uso de los medicamentos.En la actualidad, en Huelva hay 804 farmacéuticos colegiados, de los que 589 (209 hombres y 380 mujeres) desarrollan su labor profesional en alguna de las 251 farmacias repartidas de forma capilar por toda la provincia. Respecto a otros ámbitos, alrededor de 27 farmacéuticos colegiados trabajan como analistas clínicos, 26 en Administración y Salud Pública, y 14 en Farmacia Hospitalaria. Además, miles de farmacéuticos trabajan en la docencia, la dermofarmacia, la alimentación, la óptica o la ortopedia, entre otros. El perfil del farmacéutico onubense es femenino –ya que representan el 64 % de colegiados– y casi la mitad tiene menos de 40 años.