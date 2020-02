El primer puente del año dejará una ocupación cercana al 60% en Huelva

La presencia de las playas, una petición que continúa en el tiempo

El Círculo Empresarial de Turismo no tiene constancia de que las playas tengan actualmente servicios, según su secretario general, Rafael Barba. “Si se constata que a mediados de marzo hasta noviembre hay buenos números de ocupación, lo que no entendemos es que todas las partes afectadas –Administraciones– no lo tengan claro”. Ahora, para este puente Barba señala que las playas “deberían estar accesibles, con algunos servicios y limpias”. Así, desde el Círculo Empresarial de Turismo señalan que no van a pedir la misma presencia que en agosto pero haya un mínimo.