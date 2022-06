El precio del litro de gasolina subirá hasta rozar los 2,5 euros

El precio del combustible no ha tocado techo, ni se acerca a él. La previsión del sector de las estaciones de servicio es que la actual tendencia ascendente en el coste se mantenga durante al menos varias semanas. El horizonte que prevé la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Andalucía es que el litro llegue a medio plazo a los 2,5 euros el litro de media. Beatriz Lacañina, presidenta del sector, lamenta que “el consumidor nos señala a nosotros porque somos el último eslabón y cuando va a llenar el depósito de su coche ve el precio en el monolito, sin saber todo lo que hay antes de llegar allí”. Su previsión es clara: “Dije que esperaba que llegásemos a los dos euros y aunque no tengo una bola cristal lo que sí creo que es rozaremos los 2,5 y espero que ahí pare”.

Lacañina participó en encuentro de la cátedra Gabitel de la Universidad de Huelva sobre el futuro del hidrógeno verde como combustible sostenible y económico. Mientras se consolidan los nuevos productos, las gasolineras advierten que llenar el depósito nunca volverá a su precio anterior. Es algo que tienen muy claro las gasolineras. Una vez que el litro alcanza un precio estabilizado “aunque la OPEP abra la mano a la producción de barriles diarios o se reduzca el número de días de la reserva estratégica, será una medida temporal que pueda reducir algo”. A lo largo plazo la tendencia es a consolidar las cantidades fijadas.

El precio final que paga el consumidor, según las estaciones de servicio, no responde al mercado internacional de petróleo sino al coste de la producción del combustible final. La presidenta del sector en Andalucía sostiene que “es en las refinerías donde está el incremento, que es donde la producción se ha encarecido, más que en lo que cuesta un barril”. De hecho, “nuestros márgenes de beneficio son hora mismo menores que los que teníamos antes de la actual crisis”. Ese escenario de sobrecostes responde a “la guerra y el encarecimiento de todos los servicios”. La pandemia provocó “el cierre de refinerías, que no se ponen en marcha de un día para otro”. Las estaciones de servicio son recelosas con las políticas de bonificaciones del Gobierno. Lacañina confía en que se mantengan “a lo largo del año”, si bien en estos momentos desconoce cómo y a quién se aplicarán ya cabe la posibilidad de que la prórroga en estudio sea aplicable solo a rentas más bajas. Los empresarios además advierten que el sistema actual “se está cargando al sector porque nos han obligado a adelantar mucho dinero. La medida es correcta por ayudar al usuario, pero hay que analizar muy bien cómo se articula para que penalice a las estaciones de servicio”.

El hidrógeno como alternativa sostenible y económica “es una pregunta que me gustaría responder, pero la realidad es que antes de cinco años lo veo muy complicado”. En ese plazo “el inicio puede ser en lustro pero su estandarización no va a llegar antes de 2030”. En estos momentos, los vehículos de hidrógeno “son caros y escasos, y no hablamos solo de turismos sino también de mercancias o transporte de personas. Necesitamos baje costes para el consumidor y para nosotros mismos poder instalar hidrogeneras y dispensadores”. El futuro pasa porque “todos vayamos de la mano”. El horizonte de 2035 para la prohibición de la venta de vehículos con motores de combustión “es irreal, en papel queda muy bien pero tardará unos años más”.