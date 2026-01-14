El PP ficha al ex diputado socialista José Luis Ramos para coordinar su nuevo órgano de participación activa

El PP ha dado un golpe de efecto en Huelva con la incorporación de un destacado ex dirigente socialista para que lidere un nuevo órgano independiente del Partido que haga de enlace con la sociedad civil onubense. José Luis Ramos, ex diputado nacional hasta la pasada legislatura, además de ex presidente del Puerto de Huelva y antiguo vicepresidente de la Diputación cuando era gobernada por los socialistas ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PP como coordinador del Órgano de Participación y Escucha Activa que pretende “reforzar la conexión entre la ciudadanía y el Partido Popular de Huelva”. Hace un año y medio que se dio de baja del Partido Socialista por desavenencias con la dirección actual.

Junto a Ramos integran este equipo el ex vicepresidente del Parlamento de Andalucía cuando militaba en las filas de Ciudadanos, Julio Díaz: la decana de la Facultad de Empresariales y Turismo de la UHU, Elena García de Soto; la médico radiólogo Pilar Bernáldez; y el ex subdelegado del Gobierno y ex concejal en el Ayuntamiento de Huelva, Enrique Pérez Viguera, retirado hace años de la actividad política y único miembro del Partido Popular.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que con la creación de este nuevo órgano y la elección de sus miembros se demuestra que “en este partido tiene cabida la participación de cualquier persona, sin mirar de dónde viene, sino si quiere trabajar por Huelva y por nuestra provincia”. Son, ha apostillado el dirigente popular, “personas con iniciativa, con talento” y, sobre todo, a las que les duela Huelva y estén dispuestas a trabajar en su futuro.

Manuel Andrés González ha insistido en que el paso dado desde su partido en Huelva viene motivado por la creencia de que “la política nace de la participación y la escucha activa a los ciudadanos”, de ahí que creamos que era necesario este órgano de debate, reflexión y de ideas que ponemos en marcha y a disposición de la sociedad civil.

La atención, sin embargo, se la ha llevado José Luis Ramos por ser un destacado dirigente socialista, uno de los principales barones provinciales, que salió del PSOE en desacuerdo con el rumbo actual de la dirección en Huelva.

“No sé lo que va a pensar el Partido Socialista. Supongo que estarán muy contentos muchos compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas y simpatizantes del PSOE”, ha comentado a preguntas de los periodistas. “Éste es un órgano abierto a la sociedad de Huelva”. Por lo tanto, estoy seguro que también felicitarán que haya un órgano que se haya creado para esto”.

Ramos ha asegurado que, por encima de partidos y dirigentes, “sólo tengo un compromiso”. Mi compromiso es con mi tierra. El compromiso es con Huelva. Llevo 25 años trabajando por Huelva. Soy un profesional independiente desde hace tres años. Yo estoy súper orgulloso de toda la trayectoria que he tenido. De haber pasado por la Alcaldía de Jabugo, por la Diputación Provincial de Huelva, del trabajo hecho en el puerto de Huelva. Y orgulloso del trabajo hecho en el Congreso de los Diputados. Orgulloso. Orgulloso de mi trabajo. Y hoy empiezo otro”.

El ex dirigente socialista ha reiterado que ha dado el paso a formar parte de este órgano vinculado al PP “por mi compromiso por mi tierra”. “Es un día importante. Y mis hijos me han dicho esta mañana que éste es el camino. Y el camino es trabajar. Porque yo siempre he trabajado por Huelva. Por lo tanto, lo que hago hoy es comprometerme con mi tierra. Hacerlo desde, como lo he hecho siempre, desde la máxima libertad. Yo he sido siempre libre para ejercer el servicio público en la provincia de Huelva. Muchos me conocéis. Creo que he sido siempre libre y, por lo tanto, voy a seguir siéndolo”.

José Luis Ramos ha agradecido al Partido Popular de Huelva “un paso valiente”, “un paso muy importante y generoso”. “A mí no me necesita el Partido Popular para ganar las elecciones en Huelva, ha afirmado. “Seguramente no me necesita. Yo estoy aquí para otra cosa. Estoy para darle voz a los ciudadanos y que muchas de las propuestas de Huelva puedan llegar a las personas, a los responsables públicos, que afrontan la importante decisión de estar ahí. Ese es el camino por el que yo estoy aquí”.

Y ha apostillado que el nuevo órgano “nace con espíritu de servicio público”. “La vocación de este órgano es escuchar a la gente” y tiene el compromiso y la determinación de que sean partícipe de ofrecer una solución a las necesidades que nos preocupan.

Por su parte, el senador del PSOE Amaro Huelva ha señalado que José Luis Ramos “hace tiempo que no pertenece al PSOE”, por lo que es “él el que tiene que dar explicaciones”, toda vez que ha señalado que “ni entiende ni deja de entender” sus decisiones.

Integrantes del Órgano de Participación

Pilar Bernáldez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 1995. Realizó la especialidad de Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, finalizada en el año 2000. Desde 2010 ejerce como radióloga en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde obtuvo plaza en propiedad en 2021. En el último año colabora con la jefatura del servicio como responsable de la sección de radiología neurológica, neuroquirúrgica y musculoesquelética.

Elena García de Soto Camacho es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Huelva, obtuvo el doctorado con Mención Internacional tras una estancia de cinco meses en la Universidad de Glasgow (Escocia) durante el curso 2004/2005. Desde 2001 desarrolla su labor docente en la Universidad de Huelva, impartiendo más de 20 asignaturas en distintas titulaciones, tutorizando más de treinta Trabajos de Fin de Grado y Máster, y coordinando nueve convenios Erasmus. Es actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo.

Julio Díaz es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Fue diputado de Ciudadanos por la provincia de Huelva y desempeñó cargos de secretario primero y vicepresidente del Parlamento de Andalucía. Ha formado parte del Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Durante su trayectoria parlamentaria defendió la Ley del Trasvase al Condado y presidió la Comisión de Investigación sobre el fraude de los cursos de formación, participando activamente en distintos órganos y responsabilidades derivadas de su representación.

Enrique Pérez Vigueras es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1968. Ha ocupado diversos cargos en la Administración del Estado, entre ellos director Provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1996–1999) y Subdelegado del Gobierno en Huelva (2012–2016). En el ámbito municipal, fue concejal del Ayuntamiento de Huelva entre 1999 y 2012, desempeñando responsabilidades como teniente de alcalde y delegado en áreas como Interior, Seguridad Pública, Recursos Humanos, Presidencia, Relaciones Institucionales y Obras Públicas.

En el ámbito académico, ha ejercido como Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla (1988–1993) y en la Universidad de Huelva (1993–2012).

José Luis Ramos Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, cuenta con un Máster en Práctica Jurídica y un Máster en Alta Dirección de Empresas por San Telmo Business School. Ejerció como letrado entre 1996 y 2011. Ha desarrollado una amplia trayectoria en la gestión pública y política. Fue alcalde de Jabugo con el PSOE entre 2001 y 2017. Entre 2015 y 2017 ocupó la Vicepresidencia de la Diputación de Huelva y la portavocía. Fue presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva (2017–2019) y Diputado en el Congreso con el PSOE.