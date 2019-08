La plataforma civil para la llegada del AVE recogerá firmas en la calle

Todo está marcado y tiene su rumbo. Cada paso está estudiado y planificado. Una acción detrás de otra con el objetivo de que llegue el AVE a Huelva. Este es el deseo de miles de onubenses y ciudadanos de otras provincias que poco a poco están teniendo voz en una plataforma civil que inunda las redes sociales desde el pasado mes de junio. El grupo ya supera los 9.600 seguidores en Facebook y ronda las 4.200 firmas en change.org –que están dirigidas al Ministerio de Fomento– para que la provincia de Huelva cuente con las más altas prestaciones en el marco ferroviario.

“El siguiente paso que vamos a dar es ampliar la red de firmas en eventos importantes”, como puede ser en los prolegómenos de un partido del Recreativo de Huelva, o en calles situadas en el corazón de la ciudad, “con voluntarios, evidentemente, porque todo esto se está haciendo sin tener ningún tipo de financiación externa”, explica a Huelva Información una de las caras visibles de la Plataforma, Juan Carlos García. “La idea es crecer mucho y demostrar a los dirigentes que el respaldo a esta situación es real y muy importante”. Para ello, integrantes de este grupo ciudadano utilizarán PDAs para llegar hasta las personas que no dominan las redes sociales, sobre todo a los mayores. “Hay un plan grande, lo que pasa que va poquito a poco. De momento la idea principal es tener un buen respaldo social”.

La única exigencia de esta Plataforma es la llegada del AVE, dejando a un lado la mejora de las vías, la Alta Velocidad, llegar a Sevilla en menos tiempo... “nosotros no nos bajamos del carro con el tema del AVE porque es lo que tienen los demás, esto es una cosa simple de igualdad de provincias. Si los demás tienen el AVE por qué tenemos que conformarnos con otro tipo de tren o de vía. No es lógico. Los impuestos de la gente de Huelva son exactamente iguales a los que tiene Córdoba, Madrid, Barcelona o Granada, que hace poco lo ha inaugurado”. Razón por la cual, Juan Carlos García remarca que “no tiene sentido” conformarse con que cambien la vía “y que nos pongan un tren que ha sobrado de otro sitio”.

Las puertas de change.org estarán abiertas para que cualquier ciudadano firme su apoyo para la llegada del AVE a la provincia de Huelva. No se cerrarán para engrosar todo lo posible el esfuerzo por conseguir el objetivo. Además de onubenses, la Plataforma está integrada por vecinos de Sevilla, Córdoba.. o incluso de fuera de Andalucía. Es un escenario que “le puede afectar a la gente de Sevilla, Madrid o Badajoz”, entre otras muchas ciudades.

Hay un plan estipulado que se desarrollará con el paso del tiempo. “Todo lo que uno se puede imaginar lo hemos pensado ya”, explica García. Una de esas acciones será reunirse con las instituciones “simplemente para decirles que se pongan a trabajar”. Los políticos “tienen la obligación de trabajar por su tierra, de coger un Alvia de los que tenemos ahora mismo, ponerse de acuerdo entre todos, ir a Madrid y pelear los presupuestos de Huelva, y cambiar en gran medida lo que ya supuestamente teníamos adjudicado”. Y es que, recuerda García, “llevamos 10 años sin inversión alguna, los números están claros y son públicos”. La idea de una movilización por las calles de Huelva también está en el aire pero “primero tenemos que tener un respaldo importante para no fallar, no queremos dar un paso en falso”.

Juan Carlos García no dudó en formar parte de una Plataforma que creó Salvador Romero. “Decidimos echarle una mano y empezar a darle un poco de contenido y seriedad al asunto”. Y es que el origen de esta iniciativa es porque “la gente ha reivindicado siempre tener unas comunicaciones lógicas para la ciudad, y pasan los años y cada vez vamos a peor y hay menos inversiones para la provincia”. Por eso la obligación de la Plataforma, señala García, es “comunicarles y hacerles ver a los políticos que lo que tienen que hacer es su trabajo, luchar por Huelva, y que tenga unos presupuestos del Estado acorde a lo que es la ciudad y a los años que lleva de abandono”.

García sabe de lo que habla porque ha sufrido varias incidencias en viajes desde Huelva hasta Madrid. “Al final te acabas yendo a Sevilla en coche para, por lo menos, asegurarte que no vas a llegar tarde”. Y es que denuncia retrasos “absolutos, aparte de no tener ningún tipo de servicio en los vagones. No hay una sola vez que yo haya llegado temprano a una reunión en Madrid”. Mientras tanto el respaldo social continúa creciendo. “Y acabamos de empezar. Nos hemos metido aquí para llegar hasta el final”.