El Plan Territorial de Ordenación de Andalucía contempla la línea de AVE Sevilla-Huelva-Faro y la A-83

El Plan Territorial de Ordenación de Andalucía (POTA) contempla la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro así como la posibilidad de retomar la A-83, que uniría Huelva con Extremadura, aparte del refuerzo de la actual red de ferroviaria con una actuación prioritaria en la Huelva-Zafra, y la mejora de la red viaria con la finalidad de distribuir de manera más eficiente y segura la movilidad en el territorio, con intervenciones en vías como la N-433, la N-442, la A-49 o la A-483.

El objetivo es reducir los desequilibrios territoriales, que haya las mismas oportunidades de movilidad entre zonas urbanas y rurales, planificar las infraestructuras, de manera que el urbanismo se convierte en "un elemento de sostenibilidad y equidad" y actúe como "soporte de desarrollo económico", apuntó Manuel Ángel González, coordinador del equipo redactor de la versión preliminar del POTA, que indicó que todo ello se "apoya en la sostenibilidad".

El POTA no es más que la revisión del actual Plan de Ordenación del Territorio existente, pero "con varias singularidades, se está revisando con otra Ley que tiene unos objetivos que no son los de la Ley del 94". Hay que construir el modelo territorial al que aspira Andalucía para el horizonte de 2050. Se ha incluido en la planificación la infraestructura verde, una red natural que enlace el territorio a través de espacios protegidos y áreas verdes, con la finalidad de sacarle el provecho a lo que la naturaleza da. Hay que conservar y conectar hábitats, restaurar áreas degradadas, ya que "se podría perder la conectividad de ecosistemas". González recalcó que "es imprescindible actuar en Doñana para restablecer vínculos ecológicos".

La versión preliminar del POTA está en trámite de información pública. Hay de plazo hasta el 2 de enero de 2026 para presentar aportaciones. Se pretende que la planificación sea consensuada. Se trata de generar oportunidades en el territorio. "Es un instrumento potente, mucho más complejo que el documento que revisa porque tenemos más desafíos. Es un plan que apuesta mucho por el equilibrio, que los ciudadanos tengan la misma condición de ciudadanos vivan donde vivan".

Se plantea en el documento "una agricultura más sostenible, que tiene que ver con una buena gestión de los recursos. El Plan apuesta mucho por la soberanía alimentaria", vinculada con el rendimiento agrícola y la ganadería. "Existe un punto de competencia, que intentamos equilibrar, entre agricultura y energías renovables". Por primera vez se establecen condiciones para la implantación de la enegía renovable, "de forma que los suelos más potentes desde el punto de vista agrícola no se vean alterados por ello". En cuanto a la industria, se aboga por la diversificación industrial, "yendo hacia una industria neutra en carbono", y el hidrógeno verde, a lo que se suma la ZAL, "la logística es transcedental, potenciar la logística en Andalucía es convertirla en la puerta sur de Europa, que es lo que se pretende".

El coordinador del equipo redactor de la versión preliminar del POTA participa en una jornada de debate sobre el Plan Territorial de Ordenación de Andalucía (POTA). El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Correa, fue, junto al delegado de Fomento, Jaime Pérez, el encargado de presentar la jornada, la tercera que sobre este documento se celebra en Huelva. Correa señaló que "es un documento importantísimo a nivel urbanístico de toda Andalucía". Explicó que la revisión del documento se realiza en un momento en el que "Andalucía afronta transformaciones constantes: el cambio climático, la digitalización acelerada, la movilidad, la transición energética y el reto demográfico, todo ello marca un rumbo con numerosos desafíos que afrontar y se obliga a la administración a plantear un modelo de desarrollo concreto".

Pérez destacó que Huelva "tiene de todo: litoral, Campiña, Andévalo y Sierra", a lo que añadió el mayor porcentaje de Andalucía de espacio protegido; un patrimonio "que está en conservación y se está poniendo ahora en valor, cada vez más, y el mayor desarrollo económico potencial y real que se está produciendo en Andalucía, desarrollo agrícola, ganadero, industrial, energético, minero y turístico". Se apuesta por hacer compatible "el desarrollo económico con el desarrollo de la ordenación del territorio" y este Plan ofrece "las herramientas para permitir el desarrollo económico".