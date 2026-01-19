Pilar Miranda, sobre el accidente del Alvia de Huelva: "Ahora tenemos que estar con las familias y y manejar con mucho cuidado la información"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, se ha mostrado consternada esta madrugada por el trágico accidente de tren que ha dejado por el momento 24 fallecidos, tras el choque de un Alvia con destino a Huelva con un Iryo de alta velocidad procedente de Málaga que había descarrilado en la vía contigua.

"Es un día muy duro, terrible, y ahora quiero ponerme al lado de las familias, de todas esas personas que que están esperando noticias sobre sus familiares, que son muchas, y ojalá no siga aumentando el número de fallecidos", ha comentado desde la estación de Huelva, donde ha permanecido toda la noche en el punto de atención a los familiares de los pasajeros del tren que viajaba hasta la capital onubense procedente de Madrid.

Miranda ha recalcado que "en estos momentos es muy difícil dar información". "Hasta que no la tengamos con seguridad, no la podemos dar, porque estamos hablando del dolor de muchísima familia", ha añadido.

En el mismo sentido, la alcaldesa onubense ha insistido en que no se han ofrecido aún datos de víctimas de Huelva: "Todavía no nos han informado de eso, y no queremos adelantar datos que puedan confundir a las familias en un momento tan delicado, en el que hay tanto sufrimiento. Así que ahora mismo tenemos que estar con las familias, estar muy atentos y manejar con mucho cuidado la información, porque produce mucho dolor".

Pilar Miranda ha agradecido la labor prestada por Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local de Huelva y Protección Civil, "que rápidamente se han puesto a disposición". "Nosotros ponemos todos nuestros medios a disposición, Huelva está totalmente consternada, y daremos información cuando nos vaya llegando. Nos van indicando puntualmente los trabajos que se están desarrollando, pero ahora mismo hay dos trenes y muchas personas, muchos pasajeros. Así que aquí estaremos acompañando a las familias, y ojalá no haya más fallecidos".

Con la misma prudencia ha aclarado que se sigue sin datos del número de onubenses hospitalizados o heridos. "El consejero y el delegado del Gobierno me han comentado que ahora mismo están tratando de atender a los heridos y sacar personas de los trenes. No tenemos más datos".

Por último, la regidora ha tenido palabras de agradecimiento para el pueblo de Adamuz. "Se está portando muy bien y como alcaldesa y vecina de Huelva quiero agradecer ese trabajo y esa implicación de los bomberos, del personal sanitario, de la Guardia Civil, que están trabajando todos unidos para intentar salvar vidas".