¿En qué otras películas ha trabajado el onubense Manuel Mantero, ganador del Oscar con 'Dune'?

El onubense Manuel Mantero Tocino ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche más especial de Hollywood al ganar el premio Oscar a los mejores efectos especiales por la película Dune, en la que ha sido supervisor de los mismos. Manuel Mantero es natural de Valverde del Camino.

No es la única gran cinta en la que ha trabajado este artista onubense, quien centra sus esfuerzos ahora en la cuarta temporada de 'Stranger Things'. También ha sido artífice de los efectos especiales de otras grandes producciones como 'Muerte en el Nilo', 'Underwater', 'Men in Black: International', 'Un Monstruo Viene a Verme', 'Charlie's Farm', 'Elimination Game', 'Drive Hard', 'The Predator', 'Alien Coventan', 'Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos', 'X-Men Apocalipsis', 'Campamento Alienígena', o 'Tarzán', entre otras.

De otro lado, conviene recordar que CODA, la película ganadora de Sundance 2021, sorprendió al ganar el Oscar a la mejor película en unos galardones que, sin embargo, estuvieron dominados por la ciencia-ficción de Dune, que sumó seis victorias en los apartados técnicos. Por detrás quedaron la inesperada CODA, con tres premios en total, y Los ojos de Tammy Faye, que sumó dos triunfos, incluida la de mejor actriz protagonista para Jessica Chastain.