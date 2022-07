¿Cómo pedir un reembolso por el retraso de un vuelo?

Al momento de comprar un boleto de avión siempre se espera que no ocurran inconvenientes antes del vuelo. Sin embargo, el vuelo es retrasado o cancelado por determinadas circunstancias de forma inesperada en ciertas ocasiones. Es habitual este tipo de situaciones en todas las aerolíneas, lo cual no significa que no produzca contratiempos a los viajeros.

Si un vuelo se retrasa, es importante que los viajeros conozcan cómo realizar una reclamación y cuáles son sus derechos. Tanto el reembolso como la indemnización por retraso de vuelo es posible gracias a empresas que asesoran y gestionan la reclamación, sea en España o en el extranjero.

¿Qué hacer para reclamar el reembolso de un vuelo retrasado?

Antes de reclamar el reembolso de un vuelo retrasado se debe determinar si el viajero tiene derecho a hacer la reclamación. Esto no es tarea fácil cuando no se tienen conocimientos legales sobre el procedimiento. Las empresas especializadas en reclamaciones por retrasos y cancelaciones de vuelos si pueden estudiar el caso y las causas que conllevan al retraso del vuelo. Aunque el reembolso dependerá de lo que dicte la normativa europea. El procedimiento a seguir para reclamar el reembolso si tu vuelo se retrasa son:

Guardar todos los documentos del vuelo, tal como la tarjeta de embarque.

Solicitar información sobre la causa del retraso del vuelo.

Tener pruebas documentadas (fotografías, vídeos, etc.) de la hora de llegada y salida del avión.

Evitar las ofertas de la aerolínea sin consultar a un profesional en derechos de vuelos retrasados.

Conservar las facturas de los gastos adicionales por el retraso del vuelo (estadía, comidas, etc.).

De este modo, es posible tener un reembolso de Vueling y los derechos por el retraso del vuelo con los servicios de una empresa dedicada a la reclamación regida por el Reglamento Europeo. Lo importante es identificar si el caso amerita recibir el reembolso o una indemnización.

Los retrasos de vuelos en la Unión Europea

El Reglamento CE 261 ha sido aprobado en el año 2004 para el cumplimiento de los derechos de los pasajeros en la Unión Europea. Se incluye el reembolso y una indemnización de hasta 600 euros por el retraso de un vuelo. En los casos que aplica esta normativa son los vuelos de todas las aerolíneas europeas o no europeas que se produzcan dentro de la Unión Europa. Igualmente, los vuelos que salen de la Unión Europea hasta otro país que no pertenezca a esta zona territorial.

La excepción es si un vuelo de una aerolínea no europea sale de un país extracomunitario con destino a la Unión Europea. En ese caso, no será posible la reclamación; solo si la aerolínea es de Europa.

De acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo, el derecho a la reclamación de un reembolso depende de la hora de llegada del vuelo retrasado. Se considera la llegada desde el momento en que abre las puertas para que los pasajeros que vienen puedan descender. Siendo así, la posibilidad de reembolso varía en gran medida de la hora de llegada respecto al horario previsto. Tal vez unos minutos o una hora no sea el tiempo más óptimo para un reembolso.

Los retrasos de al menos tres horas de vuelo suponen el derecho a la reclamación, siempre que no hayan ocurrido circunstancias extraordinarias como una condición meteorológica adversa.

¿Cuándo reclamar el reembolso del boleto de avión?

Todo viajero tiene derecho al reembolso por retraso de un vuelo si no se le notificó con anticipación o si no hay otro vuelo conveniente para hacer una nueva reserva. Lo mejor en estos casos es contactar a la aerolínea y pedir el reembolso total de la tarifa con ayuda de una empresa especializada en el área.

Adicionalmente, se puede tener derecho a una indemnización monetaria aparte del reembolso. El proceso se realiza sin un límite de tiempo común; cada país de la Unión Europea tiene un tiempo máximo establecido para realizar la reclamación en vuelos retrasos dentro de los países europeos. Aun así, los vuelos internacionales cuentan con un convenio regulador para efectuar la reclamación con un límite de 2 años.

¿Cuánto dinero recibe el viajero por retraso del vuelo?

El reembolso es la cantidad de dinero que costó el boleto de avión. La aerolínea es responsable de hacer la devolución con un retraso de mínimo 3 horas del vuelo. Por el contrario, la indemnización oscila entre 250 y 600 euros por persona, en función de la distancia del trayecto.

En los vuelos de corta distancia dentro de la Unión Europea (hasta 1.500 km) la indemnización suele ser de hasta 250 euros. Si el recorrido es superior a los 1.500 km, se puede recibir hasta 400 euros tanto dentro como fuera de la Unión Europea con máximo 3.500 km de distancia. Mientras tanto, los viajeros de vuelos con más de 3.500 km reciben una compensación de 600 euros por el retraso del vuelo.

¿Hay diferencias entre reembolso e indemnización?

Sí. Muchos pasajeros no son conscientes que el reembolso y la indemnización son diferentes. Por lo general, se ofrece una indemnización por un vuelo retrasado o cancelado dentro de la Unión Europea, pero existen casos de reembolsos bajo el reglamento legal, y otras veces se otorgan ambos.