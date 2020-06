El parón económico arrastra al Puerto de Huelva a una caída del 20% en el mes de mayo

Se preveía, pero cuando llega no cabe sino constatarlo. El mes de mayo en el Puerto de Huelva es, sin paliativos, el peor de su historia reciente. El parón económico total sufrido como consecuencia del confinamiento derivado de la crisis sanitaria del Covid-19 ha hecho que los muelles onubenses pierdan más de un 20% de sus movimientos del mes pasado respecto a los contabilizados un año antes, cuando se registraron además, las mejores cifras de ese mes que jamás conoció la Autoridad Portuaria de Huelva. Para encontrar una cifra peor que los 2,33 millones de toneladas que se movieron por el Puerto de Huelva durante mayo, hay que retroceder hasta hace un lustro.

No obstante, las cifras esconden también unas no tan malas noticias. En efecto, el acumulado de lo que llevamos de año se deja un 8% y en mayo, las primeras cifras que se conocen del resto de puertos del sistema nacional, apuntan a caídas incluso mayores de la sufrida en Huelva.

Si a eso se le añade que la segunda mitad del año pasado, lastrada por la parada técnica de la Refinería de Cepsa (el principal aportador de tráfico en el Puerto de Huelva), no hacen si no una llamada al optimismo a poco que la economía recupere su pulso normal a partir de los próximos días. No es complicado que el Puerto recupere el millón largo de toneladas que se ha dejado en los primeros cinco meses del ejercicio.

Para encontrar cifras en números negros, hay que irse a capítulos como el Gas Natural (que también vivió un mal mes de mayo), la mercancía general (que vive un mes en negativo por primera vez en mucho tiempo) y a los contenedores. El primero de ellos aguanta debido a unos primeros meses realmente notables y se apunta una ganancia cercana al 7% en lo que llevamos de ejercicio.

En cuanto a la mercancía general, paga el descenso de tráfico de la línea con Canarias, cerrada a pasajeros y con un movimiento limitado a los suministros a la población del archipiélago que lleva tres meses cerrada al turismo, lo mismo que en el apartado de los contenedores que pese a todo, ganan casi un 15% en el acumulado anual.

En mayo, únicamente los productos petrolíferos refinados (por lo vital de los suministros para la industria sanitaria) y algunos graneles sólidos, tuvieron algo que celebrar, en este caso todavía más notable debido a la caída generalizada en todos los puertos españoles por la caída general de los tráficos de carbón.

El tráfico de petróleo crudo paga la ausencia de tráfico rodado y su descenso superior al 8% responde al espejo que significa en el balance global del Puerto de Huelva, ya que su comportamiento se refleja en el balance general del mismo.

El resumen apunta a que el Puerto de Huelva ha tocado suelo y vivió en mayo de una manera directa y por primera vez, las consecuencias de la crisis sanitaria en la economía. Los próximos dos o tres meses serán claves a la hora de analizar la evolución en lo que queda de año, aunque las estrategias de diversificación de sus movimientos parecen sostener la actividad más allá del lógico descenso experimentado por la paralización casi completa de todos los flujos de mercancías. No parece descabellada la suposición de una recuperación más rápida de lo esperado.