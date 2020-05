Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal combaten la patología en tiempos de Covid-19

Mañana se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y, con motivo de este día, los pacientes recuerdan que también es una enfermedad crónica con la que se puede trabajar. La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología que engloba básicamente a dos entidades como son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estas son enfermedades crónicas que provocan inflamación a nivel intestinal afectando sólo al colon, en el caso de la colitis ulcerosa, o pudiendo afectar a cualquier tramo del tubo digestivo, como ocurre en la enfermedad de Crohn.

Son enfermedades complejas cuyo origen aún no está bien establecido aunque se sabe que modificaciones en la microbiota intestinal secundarias a factores ambientales provoca una activación del sistema inmune en pacientes con predisposición genética que desencadena la aparición de la inflamación intestinal. Cursan con períodos de brote y de remisión. Los síntomas más frecuentes son diarrea, dolor abdominal o rectorragia, también pueden aparecer pérdida de peso o fiebre. Son patologías que causan una merma muy importante en la calidad de vida del paciente impidiendo en muchas ocasiones realizar sus actividades cotidianas, de ocio o incluso desempeñar su trabajo con normalidad. Los principales tratamientos para controlar los síntomas y mejorar las lesiones inflamatorias son fármacos inmunosupresores y biológicos. Estos tratamientos bloquean moléculas específicas y claves para la aparición y mantenimiento de la inflamación y, por lo tanto, en la gran mayoría de los casos suele generar un gran beneficio a los pacientes.

En la situación actual debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave) que es el causante de la enfermedad conocida como Covid-19 se plantean muchas preguntas aún sin respuesta sobre la relación de esta infección y la enfermedad inflamatoria intestinal, como son: si existe mayor riesgo de contagio, si en caso de contagio la infección evoluciona peor que en la población general, si el tratamiento para la EII puede afectar a la progresión del Covid-19, cómo se deben de manejar los tratamientos en caso de padecer la infección, entres otras muchas.

Los datos que se disponen actualmente sobre la incidencia y como afecta el virus a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son muy limitados. Hasta el momento no se ha descrito mayor incidencia en pacientes afectos de enfermedad inflamatoria intestinal con respecto a la población general.

En el estudio poblacional de la ciudad de Wuhan (origen del SARS-CoV-2) no se detectó ningún paciente con enfermedad inflamatoria intestinal infectado por el virus. Existe un registro mundial (covidibd.org) sobre casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que han presentado infección por el virus SARS-CoV-2 y actualmente hay registrados 1074 pacientes en total siendo 184 pacientes notificados por centros españoles (a fecha de 15-05- 2020). No hay datos que indiquen una mayor tendencia a presentar cuadros más graves en pacientes con tratamiento inmunomodulador, incluso se plantea la posibilidad de que estos fármacos puedan disminuir la reacción inflamatoria que el propio virus genera que es la causante de los casos graves. Dado el conocimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sobre el riesgo que presentan para contagiarse de infecciones oportunistas, dado que la mayoría de tratamientos que se utilizan son inmunomoduladores (principalmente corticoides, azatioprina, mercaptopurina, metotrexate o fármacos biológico), tienden a extremar las medidas de higiene y de distanciamiento físico hecho que puede influir en la baja incidencia de Covid-19 detectada en esta población. Se ha descrito que es posible que la presencia de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en pacientes mayores de 65 años con comorbilidades (diabetes, hipertensión arterial, etc) pudiera asociarse con una peor evolución de la infección.

Todas estas dudas sobre la infección por Covid-19 y la enfermedad inflamatoria intestinal afectan psicológica y emocionalmente a los pacientes en sus relaciones sociales. En el momento actual de desescalada del confinamiento se genera una gran preocupación por la incorporación a la vida laboral de muchos pacientes con EII ya que el riesgo de contagio sigue existiendo. Es fundamental la adaptación de las medidas generales de prevención en el centro de trabajo en el caso de pacientes con EII ya que son una población con mayor riesgo, sobre todo, si realiza tratamiento inmunosupresor, si tienen actividad y/o si son mayores de 65 años. Todo esto plantea la necesidad de realizar medidas que reduzcan el riesgo de contagio al mínimo. Además de llevar a cabo las medidas de higiene y distanciamiento social indicado por el Ministerio de Sanidad sería fundamental la realización de test serológicos que permitan identificar si los trabajadores pueden estar en una fase aguda de la infección, han podido pasar la infección o no han tenido contacto con la infección. Esto ayudaría a minimizar riesgos y facilitaría la organización laboral.

ACCU Huelva es una asociación nueva que se creó hace menos de un año, con la intención de ayudar a los enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Huelva y en el día mundial de las enfermedades inflamatorias intestinales, junto con el equipo digestivo del Hospital Juan Ramón Jiménez, quiere trasladar a todos los pacientes su apoyo en las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo y desear a todos mucho ánimo para seguir adelante.