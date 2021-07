Más de 610 pacientes pasan por el primer acelerador del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Por el acelerador lineal del Hospital Juan Ramón Jiménez, operativo desde el 14 de julio de 2020, han pasado 610 pacientes, lo que sobrepasa las previsiones. Así lo manifestó la delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, que comentó que estaban previsto inicialmente 550, “se ha superado el techo, vamos ya por 610 pacientes y seguimos poniendo tratamientos mucho más eficaces y mejores”.

El centro hospitalario pone ahora en marcha el segundo acelerador lineal, incorporado al igual que el anterior mediante convenio con la Fundación Amancio Ortega, tras recibir la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear. Con este equipo, gemelo del primero, se renueva por completo el servicio de Oncología Radioterápica, con una inversión superior a los 4,3 millones de euros por parte de la Consejería de Salud y Familias y la Fundación Amancio Ortega.

La delegada territorial de Salud y Familias, que acompañada del director gerente del hospital, José Luis Bonilla, visitó el servicio de Oncología Radioterápica, apuntó que “en menos de un año ponemos a funcionar el segundo acelerador lineal, que ha supuesto una inversión importante tanto para la Consejería de Salud y Familia como para la Fundación Amancio Ortega, pero lo que hay que poner en valor es la satisfacción que va a provocar a los pacientes que necesitan tratamiento de radioterapia, porque esto va a suponer mucha más seguridad, tratamientos más efectivos y el cambio en el número de sesiones y el tiempo de cada sesión”.

Según Caro, “ha supuesto también para los profesionales un esfuerzo ponerlo en marcha porque no se ha variado ni interrumpido la actividad asistencial en ningún momento”, a lo que añadió que “los profesionales están muy ilusionados, muy contentos, de poder dar este tipo de tratamientos a los pacientes”.

Por su parte, el director gerente del hospital resaltó que la puesta en marcha de este segundo acelerador lineal “nos va a permitir aumentar nuestra cartera de servicios, aportar a los pacientes mejores tratamientos con mayor seguridad y en menor tiempo, todo esto es un avance tecnológico que damos en la atención de nuestros pacientes y supone un reto no sólo a nivel asistencial sino a nivel de nuestros profesionales”.

Bonilla subrayó que “si tiene que haber un protagonista en el día de hoy son los profesionales de nuestro hospital porque ellos han hecho un gran esfuerzo, una gran labor, para la puesta a punto de este equipo”.

Con este segundo acelerador lineal se ha podido renovar en dos años “de manera completa los dos equipos que había en el hospital, esto supone un paso y un ascenso cualitativo en la atención a nuestros pacientes, lo que es grato y nos va a permitir mejorar nuestra atención sanitaria”.

Apuntó que “el personal a cargo de los equipos sigue siendo similar porque lo que se ha producido es una renovación tecnológica”. El director gerente del hospital destacó que en este servicio “no existen listas de espera de tratamiento de los pacientes oncológicos por ese esfuerzo que han hecho los profesionales de los servicios implicados de Oncología Radioterápica y Radiofísica”.

Bonilla aseguró que la adaptación de la sala en este segundo caso “ha sido más sencilla en el sentido de que como ya teníamos instalado otro equipo ha sido desmontar éste e instalar uno nuevo”.

La radiofísica Silvia Gutiérrez, una de las encargadas de poner en marcha este segundo acelerador lineal, afirmó que “es prácticamente igual que el primero, ya teníamos más experiencia en el proceso, pero como queríamos que fuesen idénticos, hemos tenido que hacer unas comprobaciones adicionales, para que en el caso de que se programe alguna parada de mantenimiento en algunas de las dos máquinas, ningún paciente pierda sesión y se pueda tratar en la otra máquina”. Explicó que se puede aumentar la dosis, disminuyendo el número de sesiones.

José Manuel Rico, jefe de sección del Servicio de Oncología Radioterápica y responsable de la coordinación de los profesionales, dijo que el hecho de tener dos máquinas de alta tecnología y gemelas “va a permitir dar una asistencia de calidad y en tiempo a toda la población”. Recordó que “parte de la población tenía que acudir a otros centros de la comunidad para recibir este tipo de tratamiento”.

Rico incidió en que con el acelerador lineal “se localiza muy exactamente el tumor, podemos envolverlo con radiación y controlar el movimiento del tumor durante el tratamiento, se dan dosis muy altas a volúmenes muy pequeños”, con lo que “se aumenta el beneficio de la radioterapia y se disminuye su problema”.

Destacó que “somos ya una alternativa a la cirugía en cáncer de próstata con sólo siete sesiones de tratamiento cuando hace cinco años dábamos cuarenta sesiones. La radioterapia es una excelente alternativa para este tipo de tratamientos. También somos capaces de ofrecer servicios similares a pacientes con cáncer de pulmón y cerebral, estos se enviaban a otros centros de la comunidad”.

Recalcó que durante la pandemia no se interrumpió la actividad asistencial, “y yo estoy muy orgulloso del equipo, que ha aprendido a trabajar de otra manera”. Indicó que no hay lista de espera y si hay incidencias se asegura con este segundo acelerador lineal que los pacientes no se vean perjudicados por interrupciones del tratamiento.

Francisco Miguela, supervisor de Enfermería, señaló que aparte de la implantación de los dos aceleradores, se ha realizado “una actualización” de las estancias en las que permanecen los pacientes, lo que supone “una mayor comodidad y sensación de bienestar para los que vienen a tratarse a la unidad”.