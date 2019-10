Los operadores turísticos rechazan el plan municipal para cruceristas

Los operadores turísticos onubenses rechazan el plan de servicios a cruceristas anunciado por el Ayuntamiento de Huelva. Como consecuencia de la llegada de dos cruceros al Muelle Sur del Puerto de Huelva, el Ayuntamiento de la capital pondrá en marcha un servicio municipal especializado en la atención a este tipo de turistas, con la vista puesta en que se queden a pasar las horas que su buque permanezca amarrado en la ciudad, a visitar la capital onubense y no se sientan atraídos por excursiones que les lleven fuera de la provincia, anunció el consistorio.

Las empresas y agentes que atienden a los turistas que llegan a través del Puerto a la capital onubenses denuncian que la propuesta municipal supone “competencia desleal”. David Hidalgo, de Thursa, sostiene que “ya existe una oferta reglada, con profesionales cualificados con meses y años detrás”. La gratuidad en traslados y excursiones por la capital supone “una medida que va contra el turismo porque además de afectar a las empresas locales convierte a Huelva en un destino poco atractivo para los cruceros”. Explica que “una de las fuentes de ingresos de la companías navieras que llegan a Huelva son las comisiones que cobran por las excursiones a los operadores locales”. De este modo, “si las excursiones que se ofrecen son gratis ya no es atractivo venir a Huelva”.

La oferta de la capital “va contra las alternativas que se ofrecen en la provincia porque si hay otras opciones y una es gratis, lo normal es que los turistas prefieran la que no tiene coste”. David Hidalgo sostiene que “en ningún destino consolidado se asume que un Ayuntamiento ofrezca servicios gratuitos en contra de la competencia de sus empresas locales”.

La concejalía de Turismo insiste en que su oferta cubre “rutas que no existen en la ciudad”

Los empresarios turísticos piden al Ayuntamiento que “centre sus esfuerzos en facilitar aparcamientos y otros servicios que realmente son de su competencia y deje las labores de operador a las empresas que conocen el negocio y las personas que viven de eso”.

El consistorio defiende que el plan suple servicios que “no están cubiertos por ninguna empresa en Huelva”. El concejal Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y Universidad, Francisco Baluffo, sostiene que “damos respuestas a rutas que no existen porque nuestra responsabilidad es promocionar y fomentar la ciudad en la que atracan esos barcos para que se queden con nosotros y no se vayan a otros lugares”. No obstante, se mostró abierto a “escuchar a todas las partes y plantear soluciones que beneficien a todos porque nuestra intención no es ser la competencia de nadie, sino cuidar de nuestro sector comercial”.

Ayuntamiento y sector turístico mantendrán hoy un encuentro para abordar la situación y el plan de servicios aprobados por el consistorio.