Las familias onubenses ultiman las compras de Nochebuena y Navidad en el Mercado del Carmen

"Hoy es el mejor día para comprar el marisco barato", dice una señora en la cola de un puesto donde le están despachando un solomillo fileteado. "Yo voy a dar una última vuelta por si las gambas han bajado", le responde su amiga. Las dos se despiden, deseándose una Feliz Navidad mientras el carnicero termina de hacer su trabajo.

A última hora de este viernes, los puestos del Mercado del Carmen de la capital continúan repletos de género cuando faltan apenas veinticuatro horas para la cena de Nochebuena. Las familias se arremolinan buscando el precio más económico en un año marcado por la inflación que ha azotado con fuerza sobre los alimentos de primera necesidad. "Se nota muchísimo la subida", explica José Luis Hernández, un pensionista de 67 años. "Tenemos que estirar mucho la paga para llegar a fin de mes pero Navidad es Navidad y siempre quieres algo especial y darte un capricho con la familia".

Los precios no son el único motivo por el que los onubenses dejamos las compras para último momento. "Prefiero preparar el pescado fresco y cocer yo misma el marisco en casa”, asegura Rocío, una ama de casa cuyo menú de Navidad familiar consistirá en merluza y lubina, además de "las tradicionales gambas de Huelva".

Su vecina Chari, que aprovecha para comprar algo de fruta y verdura en el puesto de al lado, asegura que también ha acabado comprando pescado fresco. "Aunque no me importa, no me cabe en el congelador pescado para tanta gente", dice pensando en las 18 personas que se sentarán mañana en su mesa.

Los comerciantes: Menos género pero de más calidad

En la otra parte de la cadena, los comerciantes apuestan cada vez más por ofrecer una oferta de calidad "para que el cliente, aunque se lleve menos, pueda disfrutar de un mejor producto", afirma Carlos, dueño de un puesto de hortalizas.

"Entendemos la situación, los precios han subido una barbaridad y la gente se está llevando lo que puede”, asegura José, regente de un puesto de pescado. "Sin embargo, ya ves, la gente sigue aquí hasta última hora, eso es señal de que se sigue apostando por un producto bueno y de Huelva".

La campaña ha puesto en alerta a los comerciantes que ya avisaban sobre la posibilidad de una Navidad "muy floja" y dependiente de los precios de última hora. Finalmente los vendedores calculan que se ha podido perder en torno a un 20 % de beneficios tras la pandemia. Algo que sin embargo no ha mermado el ánimo para el resto de las fiestas. "Confiamos en el resto de comidas y cenas familiares como la de Nochevieja y Año Nuevo. Todo suma", asegura José María.

Productos que no faltan

Pese a los inconvenientes de esta campaña, en las mesas de los onubenses no faltarán los productos típicos de nuestra tierra: la gamba blanca, el langostino y también el choco, han sido los productos más demandados estos días. Siguiendo con el marisco, los onubenses siguen prefieren las cigalas de la costa, a pesar de que su precio se encuentra estos días por encima de su precio de media habitual.

En cuanto a las carnes, en las familias onubenses sigue habiendo discrepancia. Junto con el marisco, las carnes son el producto que más ha subido de precio, hasta un 16,6 % en el caso de las aves y un 13 % en el caso del cerdo y el vacuno, según los últimos datos del INE.

En cuanto al jamón ibérico, otro imprescindible de nuestras mesas en Navidad, su precio ha subido un 10 % según los últimos registros del INE por lo que, según los comerciantes, en esta ocasión es mejor hacerse de una paletilla o un jamón, según las posibilidades.

Con todo, las familias onubenses no escatimarán en agasajar a los suyos con productos de calidad y a la altura de la ocasión.