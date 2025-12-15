La onubense Belén Hinojosa, mejor alergóloga de España en 2025: "Es una inyección de vitalidad y responsabilidad"

La alergología en Huelva está de enhorabuena. La jefa del servicio de Alergología de Huelva, Belén Hinojosa, resultó ganadora en los Doctoralia Awards, un reconocimiento nacional que define como “una inyección de vitalidad y, a la vez, de responsabilidad”. La especialista, que también pasa consulta privada en la Clínica del Carmen y en HLA Los Naranjos, ya rozó este galardón en 2024 con un meritorio tercer puesto. Hoy lo celebra con especial ilusión y con un agradecimiento expreso “a todos los pacientes que dedicaron un minuto de su tiempo para dejar su opinión”. A su vez, en declaraciones a este periódico, tampoco se olvida de sus compañeros: “Esta plataforma reconoce a especialistas de consultas privadas, pero en la sanidad pública hay muchos alergólogos que ejercen su labor de forma fantástica”, añade.

Sobre los pacientes, de quienes asegura que "me han dado mucho más de lo que yo les he dado a ellos", Hinojosa resalta "el cariño recibido, porque al final son casi como familia". En este sentido, la profesional nacida en Bollullos recuerda sus inicios en Huelva capital, "donde no conocía a nadie, y poquito a poco me fui abriendo camino". "La alergología es una especialidad que me ha permitido conocer a pacientes desde que eran pequeñitos y que, tiempo después, sigo viendo ya de adultos", sostiene. De hecho, a modo de curiosidad, una paciente que tuvo cuando la misma era una niña "hoy es enfermera y compañera mía en la clínica HLA Los Naranjos". Los de Alergología son pacientes que, en palabras de Belén Hinojosa, "nos vienen a menudo cuando están recibiendo la inmunoterapia y, entre eso, las consultas o las pruebas, al final en el cómputo global pasas mucho tiempo con ellos hasta el punto de entrar en sus vidas", sentencia.

Belén Hinojosa posa con el premio Doctoralia Awards.

Preguntada por algún paciente que le haya supuesto un gran reto a lo largo de sus 25 años de trayectoria, la especialista trata de ahondar en sus recuerdos porque, reconoce, "no es fácil quedarse con uno solo, porque al final todos han contribuido a mi crecimiento profesional y personal". No obstante, sí que apunta que le guarda un gran cariño a un paciente que a día de hoy sigue viendo, y que fue "el primer paciente de Huelva que, diagnosticado de mastocitosis, fue al instituto que hay en Toledo". Aquella vez, "hace unos 14-15 años, vino su mujer al Virgen de la Cinta, sin cita y muy agobiada, por una analítica; estuvimos viendo el caso y le diagnosticamos de mastocitosis. Todavía lo sigo viendo y cada vez que viene es evidente el cariño que nos tenemos".

También se acuerda de los pacientes de asma grave, "una enfermedad que afecta aproximadamente al 5% de la población asmática". Al respecto, celebra que actualmente "disponemos de una serie de fármacos biológicos que cambian el curso de la enfermedad". Es por ello que, "ver a estas personas que no podían hacer vida normal y, de pronto, podían subir las escaleras... son las cosas que me llenan de satisfacción y que me hacen ser una afortunada".

Belén Hinojosa ha sido testigo, precisamente, de las nuevas técnicas y medicamentos que han marcado un antes y un después en el abordaje de la alergología, como sucede con el asma grave, pero también con "la urticaria o la dermatitis atópica". En este punto, destaca también el diagnóstico molecular como uno de los grandes avances, "pues nos dio mucha orientación a la hora de tratar pacientes con alergias respiratorias o alimentarias, y para indicar una inmunoterapia".

Más alergias y más complejas

Una realidad que enfrentan los alergólogos en toda España, y también en Huelva, es el aumento de la prevalencia de las alergias, "cada vez en edades más tempranas". Hinojosa da cuenta del aumento de la población pediátrica que asiste, pero también de que las alergias "son más complejas". O en otras palabras, "es muy raro que una persona venga por una patología respiratoria sin más; ahora suelen traer tres incluso, por ejemplo, una dermatitis atópica, una rinitis y asma". Y, además, "aparecen también las alergias alimentarias". Con todo, esto redunda en "tratamientos más individualizados".

Un alérgeno habitual en Huelva es el ácaro, "al que se le unen otros irritantes como la contaminación, la humedad o los cambios de temperatura, lo que hace que los niños comiencen muchas veces con sintomatología bronquial cuando son muy pequeños -porque los ácaros están muy asociados con la patología respiratoria-". También destaca Hinojosa, además de otros alérgenos comunes como el polen o las gramíneas, el caballo, "dada la gran afición que hay".

Acerca del aumento de la prevalencia, la especialista sostiene que hay muchas teorías, siendo una de ellas la de la higiene, la cual explica que "actualmente nos vacunamos de prácticamente todo". Esto produce una "exagerada" respuesta inmune frente a antígenos "normalmente inocuos". Otra de las razones se explica por la "alta" contaminación de las ciudades, donde las partículas diésel de los coches provocan que los pólenes "sean más agresivos", así como también influye el hecho de que "actualmente hay mejores técnicas de diagnóstico, así como un mayor conocimiento y sensibilización sobre la alergia, lo cual permite detectar más casos".

Belén Hinojosa compagina la sanidad pública con la privada. De su implicación en la pública destaca los importantes avances logrados en Huelva en los últimos años, "siendo una de mis satisfacciones más grandes la puesta en marcha del Hospital de Día de Alergia a comienzos de esa década". "Expliqué a Salud, que lo entendió perfectamente, que teníamos que contar con un espacio en el que pudiéramos hacer las provocaciones de medicamentos o de alimentos, las vacunas o la administración de algunas inmunoterapias".

De otro lado, en el ámbito privado, cabe destacar su reciente incorporación al grupo HLA en Los Naranjos, con un proyecto totalmente novedoso en alergias. "En Huelva hacía falta una atención a la patología alérgica que no había, y aquí estamos dando nuestro conocimiento y poniendo a disposición de los pacientes las técnicas más a la vanguardia, como el diagnóstico molecular".

Con este galardón, Belén Hinojosa no solo celebra su trayectoria profesional, sino también el progreso de la alergología en Huelva. Su compromiso con la atención cercana y personalizada, unido a la incorporación de nuevas técnicas y tratamientos, refleja un servicio en constante evolución, capaz de mejorar la calidad de vida de pacientes de todas las edades.