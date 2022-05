De las oficinas de la estación de Zafra a la delegación de Turismo de la Junta

El fotógrafo de esta casa Josué Correa me preguntaba esta semana por una pareja de farolas en una acera de la avenida de Alemania. No sabía desde cuándo estaban ahí, pero le gustaban: “Son tela de chulas”. Se podía pensar que se colocaron hace poco, para aquel que no hubiese reparado en ellas.Lo cierto es que sí, que son dos farolas muy bonitas y antiguas. Es más, forman parte de ese patrimonio histórico de lo que hoy se viene a llamar mobiliario urbano que ha superado los cien años. Elementos clásicos que en una ciudad como la nuestra no es que no deberían pasar desapercibidos, sino que se les debe dar significación especial.

Ocurre que las dos farolas delante de la actual delegación de Turismo de la Junta de Andalucía pues para muchos que pasan como que no saben que pintan ahí.

Puede parecer descontextualizadas, además solo se les ve el casquillo, ni hay lámpara ni cristal protector.No se repara en el valor que tienen. Hay que situarlas en el conjunto de las oficinas de la estación de Zafra, la Huelva-Odiel que así era su nombre y que puso en marcha la Sociedad Sundheim y Doetsch para sacar el minerales de la zona del Andévalo, ya que la Company Limited tenía la línea Huelva-Riotinto para el mineral de su explotación.

Las oficinas de la estación de Zafra -como todo le conocíamos- eran bastante singulares. Una construcción sencilla a dos aguas pero con el encanto de su fallada con paneles de azulejería clásica andaluza.

Una valla la protegía. Así las dos farolas se encontraban dando escolta y sujetaban la artística puerta de acceso a un espacio ajardinado y de ahí a las oficinas de la dirección de la estación.

Este edifico se incluye en las reformas que emprendió la Junta de Andalucía en Huelva y que venía de alguna forma a cerrar el capítulo de la desaparición de la estación, que daría paso a la nueva de autobuses. Aquella estación con su amplia visera y el clásico reloj bien pudiera haberse mantenido como oficina auxiliar de Emtusa. Esa es una historia lejana y de la que no merece la pena lamentaciones.

Ahora lo que interesa es que la estación de Damas es de un singular diseño y muy premiada.

Mientas en la parada de Emtusa se va a mejorar las oficinas y, lo más importante, los autobuses pueden girar (no se rían, que al principio cuando se construyó el primer autobús que llegó se quedó atascado).