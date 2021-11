Vilaplana presidirá la celebración de los 25 años de la vuelta de la Orden de San Agustín a Huelva

Será en la Parroquia Nuestra Señora de Bellavista, en el municipio de Aljaraque, donde a partir de las 17:00 del próximo domingo, 14 de noviembre, se celebren los 25 años de la parroquia y de la vuelta de la Orden de San Agustín a la Diócesis de Huelva, después del periodo de presencia a principios del siglo XX.

La misa de acción de gracias será presidida por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, quien se encuentra estos días en la Diócesis dirigiendo los ejercicios espirituales para el clero. Precisamente, a la finalización de la celebración, José Vilaplana recibirá el diploma de afiliación a la Orden de San Agustín, junto a otras personas colaboradoras de las tres parroquias de Aljaraque, atendidas pastoralmente por los agustinos.

Se trata de los matrimonios formados por Francisco Nieves Muñiz y Josefa Guerrero Vélez, por un lado, y Antonio Rodríguez Ortiz y Josefa Pérez Abrio, por otro, ambos de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Aljaraque; Rafael González Rodríguez y María Delgado Quintero, de la Parroquia Regina Mundi de Corrales; y Maruja Niño Pineda y el matrimonio formado por Santiago Páez Moreno y Pilar Jiménez Fernández, de la Parroquia Nuestra Señora de Bellavista.

Ya el convento de las Madres Agustinas, en Huelva acogió el pasado 19 de septiembre la bendición del banderín de San Agustín y otra celebración por el aniversario de la llegada de los agustinos a la Diócesis con una Eucaristía, que presidió el obispo de Huelva, Santiago Gómez, organizada por la agustiana Hermandad de la Buena Muerte.

El 19 de septiembre, de 1996, memoria de San Alonso de Orozco, respondiendo a la invitación realizada por el entonces obispo de Huelva, Ignacio Noguer Carmona, siendo prior provincial Francisco Alejandro Moral Antón, los agustinos después de un intervalo de 65 años (1901-1931) vuelven a Huelva.

Hoy la comunidad está compuesta por los siguientes miembros: Emilio Rodríguez Claudio, prior de la Comunidad, párroco moderador de las parroquias del municipio de Aljaraque, consiliario de Manos Unidas y vicario general de la Diócesis; Francisco Guerra Rodríguez, viceprior y párroco In Solidum , responsable de la Parroquia Regina Mundi de Corrales; Santiago Alcalde de Arriba, párroco In solidum, responsable de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Aljaraque; José Luis Miguel González, párroco In solidum , responsable de la parroquia de Nuestra Señora de Bellavista y Ángel Escapa Arenillas, colaborador.